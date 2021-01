Bart (55) en Sophie (47) laten hun gerenoveerde vakantiewoning in de Ardennen schatten: “Sinds corona zijn de prijzen in de streek 10 tot 15% gestegen”

De woning: Het huis in een doodlopende straat dateert uit de eerste helft van de vorige eeuw. In 2010 woedde er een zware brand. De erfgenamen van de eerste eigenaars gebruikten het geld van de verzekering om een en ander op te knappen, maar het budget ontbrak voor een totaalrenovatie en daarom verkochten ze het huis. De huidige eigenaars staken vanaf 2014 alles verder in het nieuw en maakten er een vakantiewoning voor 14 personen van (www.la-chouette.be). Er is een hoofdwoning met vijf slaapkamers, badkamer, douche, living met open keuken, tv-kamer, berging en zolder. In een bijgebouw is er een sauna/ontspanningsruimte met douche, relaxruimte, biljart, kicker en kidsroom.