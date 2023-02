Bang om de stap naar datingapps te zetten? Onderzoekster geeft advies: “Zeker als je wat ouder bent, is het erg moeilijk om nog iemand te ontmoeten”

“Als je afweersys­teem verzwakt is ben je gevoeliger voor wratten”: dermato­loog legt uit waar de bultjes vandaan komen en hoe je ze bestrijdt

We hebben haast allemaal al eens last gehad van wratten. Vlamingen googelen de term maar liefst 6.500 keer per maand. Waar komen deze ongenodigde gasten vandaan? En hoe ga je ze te lijf? Samen met dermatoloog Reinhart Speeckaert (UZ Gent) nemen we deze vervelende kwaal onder de loep. “Heb je een wrat aangeraakt, was dan goed je handen.”

