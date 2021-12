Bang dat je skivakantie in het water zal vallen? Zo kan je annuleren of omboeken

Spaargids.beNadat het skiseizoen vorig jaar vanwege de coronapandemie voor velen in het water viel, weet niemand met zekerheid wat 2022 zal brengen. Wie een ski- of snowboardvakantie boekt, dekt zich dus best in tegen mogelijke lockdownscenario’s of reisrestricties. Spaargids.be gaat voor je na welke garanties de touroperators bieden en wanneer bijkomende annulatieverzekeringen aangewezen zijn.

Oostenrijk ging voor twintig dagen in lockdown, Belgen moeten in quarantaine bij een reis naar Zwitserland en Frankrijk verplicht naar alle waarschijnlijkheid een bewijs van vaccinatie, negatieve test of herstel. Het lijkt er sterk op dat wie een skivakantie plant, ook komend wintersportseizoen de kleurcodes en berichtgeving best op de voet volgt.

Automatische annulatie bij lockdown

In geval van een lockdown grijpt de touroperator zelf in. Dat is althans het geval bij TUI en Sunweb. “Wanneer een bestemming haar reisvoorwaarden wijzigt, is het onze prioriteit om onze reizigers zo snel mogelijk te informeren. Kunnen we de vooropgestelde vakantie-ervaring niet langer aanbieden als gevolg van een lockdown of andere drastische maatregelen, dan annuleren we de vakantie. De reiziger kiest in dat geval kosteloos een andere vertrekdatum of een andere bestemming. Hij kan ook een terugbetaling vragen”, aldus Sarah Saucin, woordvoerder bij TUI.

Eenzelfde scenario geldt bij Sunweb. “We communiceren proactief rond wijzigingen op het vlak van restricties en maatregelen. Vindt een verplichte quarantaine plaats of blijven de skipistes gesloten, dan contacteren we de klant een drietal weken voor vertrek en annuleren we de vakantie. De klant beslist of hij wenst om te boeken, dan wel zijn geld wil terugkrijgen”, stelt Martine Langerak van Sunweb.

Sarah Saucin van TUI verwijst naar een recent voorbeeld. “Zwitserland heeft zijn reisvoorwaarden gewijzigd door een quarantaine van tien dagen op te leggen. Dat is geen ideaal scenario om van je geplande vakantie te genieten. Daarom bieden wij mensen die tot 14 december een reis naar Zwitserland hadden gepland, de mogelijkheid om hun bestemming of vertrekdatum te wijzigen of te annuleren.”

Omruilgarantie

Maar wat indien er geen lockdown of quarantaine plaatsvindt, maar je vanwege de geldende maatregelen op je bestemming toch liever annuleert? “De klant die met de bus of eigen vervoer reist, kan zijn vakantie tot zes weken voor afreis kosteloos omboeken. Wie een flexibele omruilgarantie van 20 euro per persoon afsluit, kan dat tot twee weken voor vertrek”, luidt het bij Sunweb. Bij TUI is de omruilgarantie gratis inbegrepen voor alle reizen: de klant kan kosteloos omboeken tot achtentwintig dagen voor vertrek.

Aanvullende annulatieverzekering: meer dekkingen

Beide touroperators verwijzen voor extra dekkingen naar de optionele annulatieverzekeringen. Sunweb gaat daarvoor in zee met verzekeringspartner AXA. Wanneer iemand van het reisgezelschap of familie van de eerste of tweede graad ziek blijkt als gevolg van het coronavirus, is een annulatie via de standaardpolis van AXA mogelijk. Dat geldt ook voor een positieve test, aangezien de verzekeraar je in dat geval automatisch als ‘ziek’ beschouwt. Voor zo’n standaardpolis betaal je 6,7% van de totale reissom.

Bij de uitgebreidere all-riskpolis komen nog meer annulatieredenen in aanmerking. Wie kort voor het vertrek in quarantaine moet vanwege een hoogrisicocontact zonder zelf positief te testen, recupereert bijvoorbeeld 75% van de reissom. Zo’n all-inriskpolis kost 7,95% van de reissom.

TUI werkt voor de annulatieverzekering samen met Advent Insurance. Die verzekeraar maakt het onderscheid tussen een Platinum annulatieverzekering en een All-Risk annulatieverzekering met zogenaamde Covid-dekking. Bij de versie met Covid-dekking recupereer je 75% van de reissom, onder meer wanneer je 72 uur voor afreis een positieve PCR-test hebt afgelegd, ter plaatse in quarantaine moet of wanneer er op het ogenblik van annulatie geen groen reisadvies geldt. Voor de all-riskverzekering betaal je 9% van de reissom.

Wat bij rechtstreekse boekingen?

Je kunt uiteraard zowel bij reizen via een touroperator als verblijven die je rechtstreeks bij de hotelier vastlegt ook een afzonderlijke reis- of annulatieverzekering afsluiten. Spaargids.be bundelt daartoe de polissen van verschillende verzekeraars in één handig overzicht. Ga ook zeker na of je kredietkaart al dan niet een annulatieverzekering omvat. Dat is vooral bij de duurdere kredietkaarten vaak het geval.

