“Baasjes aaien hun hond te veel”: gedragsspecialiste legt uit hoe je je viervoeter minder stress geeft

In volle coronapandemie werd het ons allemaal weleens – of dikwijls – te veel, maar ook voor honden waren lockdowns lang geen pretje. Hondengedragsspecialiste Joke Monteny zag plots een pak meer radeloze baasjes met een onhandelbare viervoeter bij haar aankloppen. Dé oorzaak? Stress. “Baasjes begrijpen dikwijls de signalen niet die hun hond geeft”, zegt Joke, die advies geeft over hoe je stress bij je hond kunt vermijden én aanpakken. Liesbeth getuigt hoe zij en haar hondje Lucky zo het juiste spoor hebben gevonden.