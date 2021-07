Auto beschadigd door een overstroming: wat vergoedt je verzekering?

Hallucinante overstromingen teisteren ons land en de opgelopen schade was in geen honderd jaar zo groot. De desastreuze regenval kan niet alleen voor ellende in je woning zorgen, ook je auto kan zware schade oplopen. Kan je beroep doen op je autoverzekering als je wagen beschadigd is door een overstroming, en wat is er dan precies gedekt? Independer.be legt het uit.

Redder in nood: omnium

Je auto stond op je oprit of in je garage geparkeerd en is beschadigd door een overstroming. De gewone verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) dekt enkel de schade aan de tegenpartij als je een ongeval veroorzaakt. Je kan hierop dus geen beroep doen om de waterschade te vergoeden. Voor zulke schade klop je aan bij je omniumverzekering. De meeste mini- en full-omnium contracten voorzien een ruime dekking. Heeft het water de motor van je auto beschadigd en rijdt hij niet meer, dan is niet alleen de herstelling aan de motor, maar ook het takelen van je auto meestal gedekt.

Tip: maak zoveel mogelijk foto’s van de schade aan je auto en voeg ze bij de schadeaangifte. Een zo volledig mogelijk dossier zorgt ervoor dat je verzekeraar je snel kan vergoeden.

Dringende reparaties

Sommige verzekeraars staan toe om dringende herstellingen te laten uitvoeren aan je auto, zonder dat er een expertise is gebeurd. Zo hopen ze ergere schade te voorkomen. Neem alleszins eerst foto’s van de schade. De zogenaamde noodreparatie is begrensd. Soms is het een vast bedrag, bijvoorbeeld 1.000 euro, soms een bepaald percentage van de verzekerde waarde, beperkt tot een maximumbedrag. De exacte voorwaarden staan vermeld in de algemene voorwaarden van je autoverzekering.

Geen tussenkomst bij onvoorzichtigheid

Belangrijk om weten is dat je omniumverzekering in een aantal situaties de opgelopen schade niet zal vergoeden. Rijd je met de auto in een overstroomde straat en blokkeert hierdoor de motor, dan zal de verzekeraar een tussenkomst weigeren. Hij zal oordelen dat je de schade zelf hebt veroorzaakt door je eigen onvoorzichtigheid.

Vervangwagen

Wanneer je verzekeraar tussenkomt voor de waterschade aan je auto, heb je vaak ook recht op een vervangwagen voor de duur van de herstelling. Weet wel dat dit soms enkel het geval is als je je auto laat repareren bij een door de verzekeraar erkende hersteller. Is de schade zo groot dat de expert je auto totaal verlies verklaart, dan heb je meestal ook gedurende een aantal dagen recht op een vervangwagen. Op die manier kan je een oplossing zoeken voor je mobiliteitsprobleem.

Alternatief: brandverzekering

Heb je je auto niet omnium verzekerd, maar voegde je wel een waarborg “gestalde voertuigen” toe aan je brandverzekering? Dan kan je de schade in deze verzekering aangeven. Deze waarborg dekt immers de schade aan je auto als die in de garage of in de onmiddellijke omgeving van je woning geparkeerd staat.

Natuurramp

De kans is groot dat de overstromingen van de laatste dagen erkend worden als ramp. In dat geval kan je een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het gewest. Maar lang niet alle schade zal worden vergoed. Is je auto in je garage of onder je carport beschadigd, dan heb je geen recht op een vergoeding. Brussel en Wallonië vergoeden enkel schade aan auto’s die minstens vijf jaar oud zijn.

Medische kosten

Ben je onderweg met de auto verrast door de stortbui en raak je gewond in een ongeval, dan is er de bestuurdersverzekering. Als je deze verzekering hebt afgesloten aanvullend aan je autopolis, dan vergoedt de verzekeraar je medische kosten.

