Artsen verwachten stevig griepseizoen: Hoe bescherm je jezelf tegen de ziekte? “Het virus kan tot wel 24 uur buiten ons lichaam overleven”

Expert “Als je een gezond mens wil worden, moet je 5 domeinen aanpakken”: voedings­des­kun­di­ge legt uit hoe je jouw immuunsys­teem een boost geeft

Waarom lijken mannen altijd meer te lijden aan de griep, en hoe komt het dat we vaak ziek worden tijdens de vakantie? “Bij veel mensen is het immuunsysteem op hol geslagen”, zegt osteopaat en voedingsdeskundige Lynn De Merlier. Ze ontwikkelde een plan, met 5 domeinen waaraan je kunt werken, om dat immuunsysteem in maximaal honderd dagen weer op de juiste weg krijgen. “Ik heb patiënten die zienderogen opknappen als ze om 22 uur in hun bed kruipen.”

21 oktober