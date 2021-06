Arts, CEO of ingenieur? Dit zijn de bestbetaalde jobs ter wereld

Salaris, JobsHeb je geen rijke ouders of banden met de maffia en ook het gat in de markt nog niet ontdekt? Gelukkig kan je als werknemer eveneens dik geld verdienen. Tal van lijstjes verschaffen een overzicht van de bestbetaalde jobs ter wereld anno 2021. En goed nieuws: voor heel wat van die lucratieve banen vind je vacatures op Jobat.be . We plukken de belangrijkste er voor je uit.

Arts

Het gros van de rijkelijk vergoede jobs situeert zich in de gezondheidszorg, met de chirurgen bovenaan de wereldranglijst. Volgens een analyse van ‘De Morgen’ verdient een chirurg in ons land jaarlijks gemiddeld 212.716 euro (zo’n 86.800 euro netto), maar de lonen kunnen nog erg verschillen naargelang de plaats van tewerkstelling en specialisatie. Zo mag 10% van de Belgische chirurgen jaarlijks zelfs meer dan 437.555 euro (177.687 netto) incasseren. Maar ook andere medische experts strijken riante bedragen op. Onder ’s werelds beste verdieners treffen we voorts huisartsen, orthodontisten, tandartsen, psychiaters en anesthesisten aan. In ons land voeren radiologen en nefrologen het lijstje aan.

Beginnen in de gezondheidszorg? Ontdek hier alle jobs

Manager

Ben je niet bestand tegen bloed of andere menselijke uitscheidingen, dan ambieer je best geen carrière in de gezondheidszorg. Verlang je desondanks een vet salaris, dan kan je proberen op te klimmen naar een managementfunctie. Managers en directeurs komen al jaren als bestverdienende functie uit ons Salariskompas-onderzoek naar voren. Gemiddeld verdienen zij 6.042 euro per maand (ongeveer 3.254 netto). Ook op wereldschaal ressorteren CEO’s bij de beste verdieners. Uiteraard dien je wat voor je centen over te hebben. Stalen zenuwen, een vrijwel constante bereikbaarheid en uiteraard bakken leidinggevend talent zijn alvast een vereiste.

Ingenieur

Ook ingenieurs verdienen aardig de kost. Volgens het Salariskompas staan zij met een gemiddeld bruto maandloon van 4.330 euro (2.581 netto) vlak achter de managers in de rij. In dit beroep weegt je specialisatie eveneens sterk door. Vooral bij lucht- en ruimtevaartingenieurs en petroleumingenieurs swingt het inkomen de pan uit.

Computerexpert

Daarnaast valt er flink wat te vergaren in de ICT-sector. Functies als Data Scientist, IT-systeembeheerder en hard- of software-ingenieur vereisen een verregaande informaticakennis, maar daar staat een bijzonder interessant loon tegenover. Bovendien zijn heel wat IT-beroepen knelpunten, wat het salaris nogmaals de hoogte in drijft en waardoor je de vacatures voor het uitkiezen hebt. Een doorsnee ICT’er ziet maandelijks 4.064 euro op zijn loonbrief verschijnen, oftewel zo’n 2.461 netto op de rekening.

Apotheker

Als gevolg van de florerende gezondheidszorg gaat het apothekers evenzeer voor de wind. Zoals voor de meeste goedbetaalde jobs, dien je hard te studeren om de titel te behalen en komt succes niet zonder toewijding. Volgens een studie van de Nationale Unie der Vrije en Intellectuele Beroepen verdiende een apotheker in 2008 al 4.320,84 euro (2.573 netto), en door de toenemende vraag is er nog steeds heel wat groeipotentieel. Op Jobat.be ontdek je tientallen jobs.

Jurist

Tot slot verdienen bedrijfsjuristen en marketingmanagers een eervolle vermelding. Hun loon scheert steevast hoge toppen, vooral wanneer je enige ervaring kunt voorleggen. Met een gemiddeld inkomen van respectievelijk 4.256 en 3.142 euro (2.547 en 2.053 euro netto) kun je je jacht en buitenverblijf dan wel nog niet afbetalen, wie in het juiste bedrijf carrière maakt, mag hier al snel aanzienlijk wat bij optellen.

Ook hier valt véél te verdienen: dit zijn de 20 bestbetaalde banen ter wereld

Lees ook