Arbeidskrapte neemt toe, aan deze profielen blijft de nood hoog (en zoveel verdien je er)

JobatDe vijver met beschikbare arbeidskrachten wordt steeds droger. Vorig jaar zaten in Vlaanderen gemiddeld 197.000 werkzoekenden zonder job, een daling van 14 procent in vergelijking met 2020. Dat blijkt uit cijfers van VDAB. Eind december bleek bovendien dat bedrijven bijna dubbel zoveel vacatures hadden staan dan een jaar eerder. Werkzoekenden kunnen zich dus wat kritischer opstellen en vinden zo maar moeilijk de weg naar de knelpuntvacatures. Toch schuilen net daar kansen voor kortgeschoolden. Jobat.be lijst 5 van die interessante profielen op waar dringend nood aan is.

1. Vuilnisophaler

Zonder vuilnisophalers zou de wereld bedolven worden onder vuilnis. Het nut van deze job staat dus als een paal boven water. Bovendien scoren het gemiddeld maandelijks loon – zo’n 2.700 euro bruto of 1.871 netto – en de extralegale voordelen meer dan modaal onder de jobs waar geen diploma voor vereist is. Het werk van een vuilnisophaler is wel zwaar, vuil en gevaarlijk. Maar wie graag actief bezig is, kan hier zeker zijn ei kwijt.

Geen schrik om je handen vuil te maken? Hier vind je vacatures voor afvalophaler

2. Vrachtwagenchauffeur

Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs in Vlaanderen blijft stijgen. Vergrijzing, een slecht imago en het vertrek van buitenlandse chauffeurs zijn de grootste oorzaken van de gapende kloof tussen vraag en aanbod. Een fulltime trucker verdient gemiddeld zo’n 2.500 euro netto. Een aantrekkelijk loon, maar daarvoor ben je wel veel onderweg. Een stabiel gezinsleven als trucker is niet eenvoudig. Voor wie belang hecht aan waarden zoals vrijheid, zelfstandigheid en flexibiliteit, is vrachtwagenchauffeur zeker een boeiende optie.

3. Poetshulp

Dankzij het systeem van dienstencheques is een schoonmaakhulp aan huis bijzonder interessant voor veel drukbezette gezinnen. De grote vraag zorgt voor een groeiend tekort in de sector. Als poetshulp tover je vaak een glimlach op het gezicht van de gezinnen waar je gaat helpen. Wie via dienstencheques als huishoudhulp werkt, geniet van een vast loon en alle sociale voordelen als werknemer. En belangrijk: je bepaalt zelf mee hoeveel je wekelijks wil werken. Op die manier zorg je voor een goede work-lifebalans. Een nadeel kan de veeleisendheid van klanten zijn en bovendien is het niet altijd even aangenaam om iemand anders’ vuiligheid op te kuisen. Een voltijdse schoonmaakhulp verdient gemiddeld zo’n 2.400 euro bruto of een 1.800 netto.

4. Stukadoor

Stukadoors gaan aan de slag bij nieuwbouwprojecten of renovaties. In deze job bekleed je voornamelijk muren en plafonds met pleister, gipsplaten of kalk. De stukadoor plaatst ook tussenwanden en isolatiematerialen. Dit is een knelpuntberoep door de specifieke (en best zware) arbeidsomstandigheden. Tegelijk is het wel een stiel waarbij je voor de klanten mooie afgewerkte resultaten kunt afleveren. Geen zittend gat? Dan is dit misschien iets voor jou. Een stukadoor verdient trouwens gemiddeld zo’n 15 à 17 euro bruto per uur (1.814 à 1.907 euro netto per maand).

5. Begeleider kinderopvang

Drie op de vier gezinnen brengen hun kinderen naar de kinderopvang. De vraag lag nooit eerder zo hoog, en tegelijk waren er nog nooit zoveel vacatures voor kinderbegeleiders. Een reden daarvoor is onder meer de hoge werkdruk. Maar wat met hét voordeel der voordelen: een warme basis leggen voor de rest van het leven van hele jonge ukjes. Je kan hiervoor een opleiding volgen via de VDAB. Eenmaal aan de slag mag je je verwachten aan een beginnend brutomaandloon van zo’n 2.000 euro (ongeveer 1.707 netto). Dat loopt nadien op volgens de barema’s.

Interesse in deze belangrijke job? Bekijk hier al onze vacatures voor begeleider kinderopvang

