Ann (52) en Peter (58) plaatsten een zorgunit voor Peters ouders en zus in hun tuin: “Niet goedkoop, maar 3 kamers in woonzorgcentra zijn dat ook niet”

Anne en Thomas bouwden voor 55.000 euro hun ‘tiny house’: “We hebben alles, alleen in een kleiner formaat”

De huizenprijzen zijn hoog, en niet voor iedereen is het evident om een eigen woning te kopen. Toch zijn er gelukkig alternatieven voor handen voor wie om budgettaire of ecologische redenen liever op een kleiner oppervlak woont. Onze woonexpert Björn Cocquyt ging in 2020 op bezoek bij drie pioniers, met respectievelijk een ‘tiny house’, een woonwagen en een zorgwoning. “De kans dat we nog terugkeren naar een klassiek huis is vrij klein.”

15 augustus