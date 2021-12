Analoog tv-signaal stopgezet: wat is het alternatief?

MijntelcoOrange zal zijn klanten geen compact tv-signaal aanbieden als alternatief voor de voorgoed afgeschafte analoge televisie. Maar wat is compacte tv precies? Hoe werkt het? En voor wie is dat interessant? Mijntelco.be legt uit.

Proximus heeft nooit analoge televisie aangeboden. Het van oorsprong telefoniebedrijf begon in 2005 meteen met digitale Belgacom TV. Overschakelen van analoog naar digitaal was voor Proximusklanten dus niet van toepassing. Telenet moest die ommezwaai wel maken. Met zijn analoge afschakelingsplan onderwierp Telenet twee jaar lang ongeveer 360.000 toestellen aan een digitale omschakeling. Op 30 november schreven we een hoofdstuk bij in de televisiegeschiedenis: Telenet zette de allerlaatste analoge tv-signalen stop.

De enkele analoge tv-kijkers in de netwerkregio’s Beerse, Geel, Stabroek, Sint-Joris-Winge, Perk en Middelkerke kregen enkel nog ‘sneeuw’ te zien. De afschaffing bij Telenet kende ook gevolgen voor Orange-klanten, aangezien de derde grote telecomspeler van ons land gebruikmaakt van het kabelcircuit van Telenet. Het is met andere woorden na 70 jaar overal in ons land voorgoed gedaan met analoog televisiekijken.

Betalende opties

Opvallend is dat, in tegenstelling tot Telenet zelf, Orange zijn klanten geen compact tv-signaal aanbiedt als alternatief. In een compact tv-signaal worden alle 23 Vlaamse analoge tv-zenders in een SD-beeldkwaliteit (standard definition) ter beschikking gesteld. Je kan het ontvangen zonder digibox, digicorder of tv-kaartje.

Orange-klanten krijgen de boodschap dat ze ofwel een extra decoder kunnen huren, ofwel de Orange TV-app kunnen gebruiken en kunnen streamen via een Chromecast. Meteen de twee opties waarvoor klanten extra moeten betalen. De aanvankelijk voorgestelde derde optie, de tv opnieuw instellen om het nieuwe compacte tv-signaal van Telenet te ontvangen, is voor Orange-klanten niet meer mogelijk. Dat blijkt uit een recente navraag van Test-Aankoop. Orange geeft volgens de consumentenorganisatie als reden dat “deze opties al meer dan voorzien in de noden van de klanten en dat het aandeel dat geïnteresseerd zou zijn in de derde optie niet groot genoeg is om de kosten te dekken die er tegenover staan.”

Zelfde prijs

Analoge tv-kijkers die de digitale stap niet willen zetten, hebben dus geen alternatief meer via Orange. Telenet-klanten hebben wel nog de mogelijkheid om via compacte tv te werken. Ze kunnen hun tv resetten of herscannen. Zo krijgen ze een digitaal compact signaal binnen met dezelfde zenders en tegen dezelfde prijs als hun analoge abonnement. Het compacte tv-signaal is een efficiëntere manier om tv-zenders te ontvangen. Het neemt minder ruimte in op de kabel en zo is er meer plaats voor het toenemende internetverkeer.

Volgens Telenet zijn de meeste dunne televisies die jonger zijn dan tien jaar geschikt om het compacte signaal te ontvangen. Dat kan door de instellingen van je tv-toestel aan te passen. Klanten met een ouder toestel kunnen dat echter niet. Zij moeten dus ofwel een nieuwe televisie aanschaffen ofwel een decoder met meer opties, en een duurder abonnement.

