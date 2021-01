Amper ruimte voor opslag in 2021 en 2022: “Bij hogere brutolonen dreigen nog meer jobs verloren te gaan”

Gent Slaag jij voor de an­ti-discrimina­tie­test van stad Gent? Nieuw actieplan wil slachtof­fers en omstanders weerbaar­der maken

8 januari Het Gentse stadsbestuur heeft een nieuw actieplan gelanceerd om discriminatie en racisme verder de kop in te drukken. In het plan staat onder andere dat ze slachtoffers en getuigen van discriminatie of racisme weerbaarder willen maken. Een campagne met een filmpje van Gentenaars die positief reageren op haatspraak zet de boodschap alvast kracht bij.