Amper 5 procent van 3,3 miljoen huizen behaalt energielabel A: bereken hier jouw EPC

Vorig jaar steeg het aantal huizen in Vlaanderen naar een totaal van 3,3 miljoen, maar het grootste deel van ons woningpark is sterk verouderd en energieverslindend. Het doel is om tegen 2050 elk huis even energiezuinig te maken als een nieuwbouw met het energielabel A. Hoe energiezuinig is jouw huis? Maak een schatting met onze energiewijzer en ontdek wat je kan verbeteren en hoe dat moet.

Sinds 2019 krijgen onze huizen een energielabel. Dat is een eenvoudige weergave van het energieverbruik dat uitgedrukt wordt in kilowattuur per vierkante meter (kwh/m²) per jaar. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt 390 kwh/m² per jaar en dat stemt overeen met energielabel D. Dat is geen goede score. Daarom stelde de Vlaamse overheid het Renovatiepact op met als doel tegen 2050 het energieverbruik in elke woning onder de 100 kwh/m² per jaar te krijgen en zo het label A te behalen. Dat is vandaag maar voor 5,5 procent van de woningen het geval.

Quote Er geldt geen verplich­ting rond het energiela­bel A, maar vastgoed met een slechte energiesco­re zal minder goed in de markt liggen

Op dit moment geldt er geen verplichting rond het energielabel A, maar het is toch verstandig om er al rekening mee te houden, omdat vastgoed met een slechte energiescore minder goed in de markt zal liggen bij een verkoop en verhuur. Het energieverbruik beperken kan op verschillende manieren: met isolatie, een ventilatiesysteem, beglazing, ventilatie, een efficiënte verwarmingsinstallatie, hernieuwbare energie ...

Dat zijn stevige investeringen, maar die kun je spreiden in de tijd. De overheid voorziet ook in allerlei premies die hier in een overzicht zijn gegoten. Vanaf 1 juli wordt het systeem hervormd. De tegemoetkoming bij de installatie van een gascondensatieketel wordt stopgezet en de premies van Fluvius voor isolatie en hernieuwbare energie worden samengevoegd in Mijn VerbouwPremie. Die kan via één online loket aangevraagd worden.

Voor huizen met een ondermaats energielabel van E of F is er ook een EPC-labelpremie als ze binnen de vijf jaar minimaal het energielabel C behalen. Voor appartementen gaat het om een verbetering van D, E of F naar B. Zowel voor als na de werken moet een recent energieprestatiecertificaat (EPC) voorgelegd worden.

Vergelijken

Zo’n EPC wordt opgesteld door een energiedeskundige van het type A. Het bevat een overzicht van het energieverbruik van de woning op basis van verschillende parameters, zoals de isolatie, ventilatie en beglazing. Dat wordt gecontroleerd aan de hand van facturen en vaststellingen tijdens een bezoek ter plaatse. Omdat er door de overheid geen vaste prijs is vastgelegd, doe je er goed aan om de prijzen - 175 euro is een gangbaar bedrag - van verschillende deskundigen met elkaar te vergelijken. Dat kan eenvoudig, want de meesten vermelden die op hun website. Als je even googelt, kom je al snel aan de gegevens van een aantal deskundigen in je buurt.

De EPC-labelpremie kan ook in schijven verkregen worden, als blijkt dat je binnen de vijf jaar niet alleen in aanmerking komt voor het behalen van een label C, maar ook voor B of zelfs A. Goed om te weten: hoe beter de energiescore, hoe lager het energieverbruik en de bijhorende factuur van je huis Op lange termijn verdienen de investeringen zich dus (grotendeels) terug.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: