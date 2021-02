Altijd keuzestress in het wijnrayon? Onze huissommelier legt uit uit hoe je de beste wijn vindt voor je valentijnsdiner

Joe-nieuwsleze­res Maite Goossens (42) leed aan derealisa­tie: wat zijn de symptomen en hoe verschilt het van een burn-out?

7 februari Alsof ze in een droom leefde en haar werkelijkheid niet echt meer was. Zo voelde Joe-nieuwslezer Maite Goossens (42) zich toen ze kampte met derealisatie. Liefst één op de twee mensen lijdt ooit aan die psychische aandoening, maar toch is ze vrij onbekend. “Ik dacht dat ik gek aan het worden was”, zegt Maite, die een podcast opnam over haar zoektocht naar de juiste hulp.