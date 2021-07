Altijd een vakantiegevoel in België: deze huizen in zuiderse stijl staan nu op de markt

Binnenkijker Stefan Boxy en zijn vrouw Carine lieten hun huis renoveren door Maarten Van Severen: “Hij heeft het nooit kunnen afronden”

2 juli Elke week kijkt onze woonexpert Björn Cocquyt binnen in een bijzonder huis. Stefan Boxy (60) is beroemd in België als kok en tv-figuur, zijn vrouw Carine vooral in het buitenland, als ontwerpster van schapenhuiden en objecten. Hun creatieve breinen hebben lak aan regeltjes, wat zich ook toont in het interieur van hun landhuis in Deurle. “Een huis mag zijn eigenheid niet verliezen en moet tegelijk de stempel dragen van zijn bewoners. Hier levert dat een mix op die wij mooi vinden. Dat anderen daar anders over denken, maakt ons niets uit.”