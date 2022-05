“Alternatieve therapieën kunnen aanvullend werken bij pijn of als je hond zich slecht voelt”: van reiki en bachbloesems tot acupunctuur voor je huisdier

Hoe onder­scheid je de kwakzal­vers, en werkt het eigenlijk wel? Experts en farmaco­loog geven uitleg over chiro­praxie en osteopa­thie

Hoe meer we thuiswerken, hoe vaker rug- en nekklachten opspelen. Heel wat mensen gaan daarvoor naar de chiropractor of osteopaat, maar die trend legt een pijnpunt bloot: beide beroepen zijn niet erkend en dus is er geen officiële kwaliteitscontrole. Hoe onderscheid je dan de kraker van de kwakzalver? “Na drie behandelingen moet je al vooruitgang merken.”

19 januari