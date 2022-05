Alternatieve therapie voor honden: van bachbloesems en homeopathie tot acupunctuur voor je viervoeter

Independer Een woning huren? Deze verzekerin­gen zijn verplicht

Huur je een appartement of een woning? Zorg ervoor dat je dan zeker in orde bent met de brandverzekering. Ook al ben je gedeeltelijk gedekt door de verzekering van de verhuurder, als huurder is het evenzeer verplicht om een verzekering afsluiten. Independer.be schept duidelijkheid.

25 april