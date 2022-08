“Als u zoveel betaalt voor deze cruise, kan ik toch het dubbele vragen?”: veel voorkomende oplichterspraktijken en hoe je jezelf best beschermt

Meer dan duizend bouwbedrij­ven gingen dit jaar al failliet: wat als je aannemer plots de boeken neerlegt tijdens de werken?

In de eerste zes maanden van het jaar deden 1.011 bouwbedrijven de boeken toe. Een failliete aannemer juist voor of tijdens de bouwwerken, het is een van de grootste nachtmerries voor wie een huis bouwt of renoveert. Met mogelijk grote gevolgen voor de werken én voor je budget. Wat kan je in zo'n geval zelf doen, en hoe kan je de gevolgen enigszins beperken?

9 augustus