“Als ik mama’s met een onbeschermd kindje zie, wil ik roepen: ‘Doe dat toch niet!’”: Karin liet op haar 25ste een dodelijk melanoom wegsnijden

“Geen enkele kanker kende op 20 jaar zo’n enorme stijging van meer dan 400 procent”: preventie blijft de beste bescher­ming tegen huidkanker

Met de zomerzon op komst voert Euromelanoma voor de 24ste keer een campagne tegen huidkanker. “En dat helpt. In ons land stellen we minder ver gevorderde stadia vast dan in landen die campagnes niet gevoerd worden”, zegt Thomas Maselis, Belgisch voorzitter van Euromelanoma. Dit keer vragen de dermatologen extra aandacht voor zonnekeratose, een erg vaak voorkomende voorloper van huidkanker.

28 april