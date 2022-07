Alles in deze gerenoveerde vakantiehoeve staat in teken van eenvoud en rust

Niet op vakantie, wel zin in een vakantiege­voel? Deze 5 visrecep­ten brengen de mediterra­ne zon in je bord

Frisse visgerechten passen perfect bij zomerse temperaturen. Een lekker bordje vis doet meteen een vakantiegevoel opwaaien alsof je in Portugal of Spanje op een terras zit. Je kan dat vakantiegevoel thuis ook oproepen door in je keuken te duiken en een van deze vijf visrecepten van foodblogger Elise Van de Poele klaar te stomen. Van pasta met mosselen tot fish-and-chips of een stevige witvis: zo snel kan het vakantie zijn.

5 juli