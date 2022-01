Al voor 170 euro kan je je huis laten testen voor een EPC: “Zo weet je wat je best doet voor een betere energiescore en wat dat gaat kosten”

Drie fervente sporters en een bewegings­psy­cho­loog geven advies om te slagen in sport: "Het moet een gewoonte worden”

Aan het begin van het jaar een fitnessabonnement aanschaffen dat na één keer in een donkere schuif belandt: herkenbaar voor velen. Wringt daar ook bij jou het (sport)schoentje? Fanatieke sporters leggen uit hoe zij al jaren met gemak ‘verslaafd’ zijn aan sport en geven hun drie vuistregels. Sport- en bewegingspsycholoog Filip Boen werpt een blik op hun advies en vertelt of graag sporten in iemands karakter ligt. Met hun raad houd je het dit keer gegarandeerd wél vol.

30 januari