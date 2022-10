Al plannen voor de herfstvakantie? Ga gezellig griezelen met het hele gezin: onze 6 toptips op een rij

HLN ShopBijna Halloween! Voor heel wat kinderen (en hun ouders) belooft dit feest hét langverwachte hoogtepunt van de herfstvakantie te worden. Tijd dus om je zo eng mogelijk te verkleden, samen pompoensoep en -taart te bereiden, griezelverhalen te vertellen, ... Of je kan het wat verder zoeken en het hele gezin trakteren op een memorabele uitstap. HLN Shop tipt zes spannende activiteiten in halloweensfeer.

Zeven(!) spookhuizen

Voor een bloedstollende Halloween met de hele familie kan je opnieuw terecht in Bobbejaanland. Het pretpark in Lichtaart bokst ook dit jaar een stevig halloweenprogramma in elkaar en belooft de adrenaline door je lijf te laten gieren. Daar gooit het niet minder dan zeven spookhuizen voor in de strijd, waaronder ‘Alice in Horrorland’ en ‘Yummy’, geïnspireerd op de gelijknamige eerste Vlaamse zombiefilm. Op de halloweennocturnes feest en bibber je à volonté tot 21 uur tijdens griezelshows als de ‘Voodoo Ceremony’ of op de diverse halloweenzones met live entertainment. Is je oogappel nog iets te teerhartig, kan hij/zij een gratis antimonsteramulet krijgen om de griezels op veilige afstand te houden.

Ondergronds avontuur

Hunkeren je kids naar avontuur? Trakteer hen dan op een spannend museumbezoek in het riolenmuseum. Moedige koters vanaf 7 jaar dalen er samen met jou af naar het riolennet onder Brussel, waar een gids jullie mee op sleeptouw neemt. Je verkent in groep deze levensbelangrijke ondergrondse krochten en komt alles te weten over de watercyclus en bijzonderheden van het bijna 350 kilometer lange riolenstelsel. En wie weet, kom je op deze buitengewone tocht wel een verdwaalde zombie tegen.

Dansen met de doden

Ook Plopsaland De Panne lokt onverschrokken gezinnen voor een zinderende halloweenervaring. Durf je het aan, bereid je je best voor op een flinke portie griezelplezier. Tot en met 6 november hult het pretpark aan de kust zich in haar luguberste jasje. Je ontmoet er een lijvige stoet skeletten, heksen, spoken en andere creeps die het pretpark tijdelijk overnemen. Een betoverende vuurshow zorgt voor magie en deejays als Ilsen & Verhulst en Piet Piraat brengen zelfs de doden aan het dansen.

Volledig scherm Ook in De Panne vind je een stevige dosis Halloween. © Plopsaland

Spokenjacht

Bengels die werkelijk onbevreesd zijn, begeven zich richting Domein Bovy in Heusden-Zolder. Gewapend met je smartphone en een zaklamp vertrek je er op spokenjacht. De spokenzoeker die je online activeert, helpt tijdens deze huiveringwekkende wandeling de schuilplaats van de kwelgeesten te verraden. Voel je er weinig voor de confrontatie met de bovennatuurlijke wezens in het donker aan te gaan? Train je dan gerust ook overdag tot spokenjager.

Volledig scherm Het spookt in Heusden-Zolder. Iets voor jou? © VerveQuest

Snoep en Kollegeesten

Het ideale decor voor een geslaagde Halloween vormt ook het Gentse Kollekasteel. Wie alvast in de stemming wil komen voor Halloween op maandag, neemt er op zaterdag 29 oktober deel aan een griezelavond. Je kleine monster laat zich schminken tot een volwaardige griezel om zich vervolgens te goed te doen aan het bloedstollende verhaal van de Kollegeesten, een vuurshow en natuurlijk zo veel mogelijk snoep tijdens de snoepworp. Wat oudere spoken wagen zich op het griezelkerkhof of komen op krachten bij een hapje en drankje rond de vuurschalen op het behekste terras.

Gezichtsbedrog

Wil je je bangelijke halloweenoutfit op unieke wijze vereeuwigen? Dan ben je aan het goede adres in Smile Safari in Wijnegem Shop Eat Enjoy. Na twee succesvolle edities in Brussel strijkt het grootste Instagram- en TikTokmuseum van Europa neer in het Antwerpse. In dit museum echter geen duffe collectiestukken achter dik glas in vitrinekasten. Wél 70 spectaculaire decors, ontworpen door kunstenaars en designers waar je benijdenswaardige foto’s en video’s van schiet. Heb je even genoeg monsters gezien, brengen roze palmbomen, ballenbaden, regenbogen en optische illusies je weer wat meer in je comfortzone.

Volledig scherm Fotogeniek griezelen doe je in Wijnegem. © Smile Safari

