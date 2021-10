Aftellen naar de herfstvakantie: 6 onvergetelijke uitstappen voor jong en oud

1. De Grotten van Han: inheemse safari

De Grotten van Han zijn een must voor iedere kleine en grote avonturier. Je bezoekt niet enkel het ondergrondse wonder van druipsteen met het lichtspektakel ‘Origin’, dat overigens drie Michelinsterren toebedeeld kreeg, ook het omringende natuurdomein spreekt tot de verbeelding. Trek op inheemse safari in dit 250 hectare grote, beschermde Wildpark. Te voet of met de safari-car ga je op zoek naar onze ‘big five’: de beer, bizon, wolf, lynx, en veelvraat. Bestel hier je tickets voor de Grotten van Han met korting.

Volledig scherm Trek op inheemse safari in het wildpark aan de Grotten van Han. © rv

2. Plantentuin van Meise: blotevoetenpad

Meer natuurpracht vind je in de Plantentuin van Meise. Met een oppervlakte van 92 hectare is dit een van de grootste botanische tuinen ter wereld. Je wandelt onder meer door een middeleeuwse tuin, geuren- en kleurentuin en rododendronbos, momenteel gehuld in prachtige herfstkleuren. Zit het weer tegen, ben je uren zoet in de kassen van het plantenpaleis, waar je je vergaapt aan bijzondere (sub-)tropische flora. Schuilen kan ook in het houtlab of het kasteel van Bouchout, die leuke tentoonstellingen huisvesten. Of bij een warme chocomelk in de oranjerie, natuurlijk. Bestel hier je tickets.

3. C-Mine in Genk: mijnavontuur

Voor een unieke ervaring stem je af op C-Mine in Genk, waar je met het hele gezin op expeditie gaat in de oude mijnen. Je waagt je tot zes meter onder de grond en verkent mijnschachten en tunnels, botst op bijzondere installaties en dompelt je onder in een geanimeerde geschiedenis in de verhalenkokers. Je verdwaalt in het doolhof, maakt je persoonlijke ‘mijn-sound’ in een interactieve geluidscel en beklimt de hoogste schachttoren van het land voor een magnifiek uitzicht. Plan je bezoek naar C-Mine hier.

Volledig scherm Beklim de hoogste schattoren van het land voor spectaculair uitzicht. © RV

4. Plopsa Indoor: 100% verwennerij

Te guur om buiten te spelen? In Plopsa Indoor trakteer je je kroost op een onvergetelijke dag zonder daarbij afhankelijk te zijn van regenjas of paraplu. Te midden van een voltallige stoet bekende Studio 100-figuren leven je kids zich helemaal uit op 25 waanzinnige attracties. Denk aan een spannende boottocht met Piet Piraat, dolle Wickie Coaster van Wickie de Viking of Bumbaspeeltuin voor de allerkleinsten. Het park bestaat 15 jaar waardoor je je aan een extra feestelijk onthaal mag verwachten. Bestel hier je Plopsa- tickets met korting.

Volledig scherm De Wickie Coaster in Plopsa Indoor Hasselt. © Plopsa - Studio 100

5. Het Bakkerijmuseum in Veurne: smulplezier

Wil je het grut graag wat cultuur bijbrengen, troon je hen mee naar een museum. Kan je hen niet verleiden met kunst of geschiedenis? Dan krijg je hen waarschijnlijk wél warm voor het Bakkerijmuseum in Veurne. In dit interactieve museum op maat van de kleintjes onderneem je een boeiende zoektocht en leer je en passant de lekkerste koekjes bakken. Plan hier je bezoek naar het bakkerijmuseum.

5. Hidrodoe: vier seizoenen waterpret

Vergeet schermen en gesofisticeerd, blits speelgoed. Veel kinderen hebben niet meer dan een beetje water nodig om zich eindeloos te kunnen amuseren. Nu het zwemseizoen helaas gedaan is, kunnen je koters terecht in Hidrodoe voor een portie waterpret. Op een ludieke manier leren ze alles over deze veelzijdige substantie. Ze voeren spannende experimenten uit, vergapen zich aan 4D-films of knutselen er op los rond het gegeven thema. Voorzie waterdichte kledij en schoenen. Tickets voor Hidrodoe vind je hier.

