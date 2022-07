Af en toe je darmen reinigen: hoe gezond is het? En kan je thuis zelf een spoeling doen? Darmspecialist legt uit

Nieuwe an­ti-obesitasme­di­ca­tie helpt mensen tot meer dan 20 procent van hun gewicht te verliezen: “Maar dit is enkel voor wie een BMI van meer dan 30 heeft”

Gemiddeld meer dan 20 procent gewichtsverlies bij obesitaspatiënten op nog geen anderhalf jaar: tirzepatide is het eerste anti-obesitasmiddel dat dat voor elkaar krijgt, zo blijkt uit een studie die zaterdag in New Orleans bekendgemaakt werd. Obesitasexpert Luc Van Gaal (UZA) was erbij en legt uit waarom dit een doorbraak is. “Obesitaspillen zijn meestal duur en veel minder efficiënt dan een wekelijkse injectie.”

