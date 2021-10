Aanvullende tv-pakketten vergeleken: wat krijg je voor welke prijs bij welke provider?

MijntelcoLineair tv-kijken is steeds meer verleden tijd. Met aanvullende pakketten kijk je televisie wanneer je wil en vraag je de nieuwste films en series in enkele ogenblikken op. Zelfs van het voetbal hoef je geen seconde te missen. Daarvoor betaal je natuurlijk een meerprijs. Maar wat zijn de verschillen per provider? En wat krijg je daarvoor in de plaats? Mijntelco legt uit.

Je favoriete soap bekijk je tegenwoordig op elk ogenblik van de dag. Is het niet via een opname of terugkijktelevisie, dan wel door programma’s ‘on demand’ op te vragen. Opnames zijn gratis – al heb je er uiteraard wel een decoder voor nodig die je koopt of huurt – maar andere functies zijn vaak betalend. Bij Telenet bijvoorbeeld is Terugkijk TV alleen inbegrepen in Streamz, Streamz+, Play More & Play Sports. Daarmee kun je programma’s tot zeven dagen na de oorspronkelijke uitzending bekijken. Bij Play Sports is dat enkel op de sportkanalen.

Bij Proximus kan je als abonnee tot 36 uur later gratis een televisieprogramma opvragen. Scarlet heeft dezelfde functie, maar daar betaal je 3 euro per maand. Voor 5 euro per maand kan je de programma’s bij beide providers ook door- en terugspoelen. Let wel: het is mogelijk dat een zender geen terugkijkrechten heeft voor sommige uitzendingen.

Voetbal

Vorig jaar kwamen de uitzendrechten voor het Belgische voetbal voor vijf jaar in handen van Eleven Sports Network. Telecomoperatoren moesten dus afzonderlijk tot een akkoord komen. Voetbal bekijk je daardoor bij verschillende providers, maar de prijzen verschillen sterk. Voor 10,99 euro per maand kan je bij Orange alle Belgische voetbalwedstrijden bekijken. De overige Eleven Sports-kanalen met buitenlands voetbal en andere sporten blijven gratis beschikbaar voor alle Orange LOVE Trio-klanten.

Proximus heeft de Pro League-wedstrijden gebundeld met buitenlands voetbal en andere sporten in het All Sports-pakket. Voor die extra optie betaal je maandelijks 16,99 euro. Bij Scarlet is dat identiek.

Bij Telenet bekijk je het Belgische voetbal vanaf 19,95 euro per maand. Voor die prijs bekijk je op PlaySports ook buitenlands voetbal (waaronder exclusief het Engelse voetbal), veldrijden en andere topsporten zoals tennis, golf, Formule 1 en basketbal.

Films en series

Uiteraard is er meer dan sport alleen. Waar we vroeger naar de videotheek trokken, vragen we nu films op vanuit onze luie zetel. Ook hier verschillen de prijzen.

Proximus-klanten kunnen kiezen voor een Movies & Series Pass. Voor 10,99 euro per maand kan je bladeren door een catalogus met ruim 40 series en 500 films. Het meest actuele aanbod is het evenwel niet. Verder is er voor dezelfde prijs een Family Pass, waarvoor je 20 themazenders voor het hele gezin te zien krijgt. Enkel fan van Studio 100? Voor 5,95 euro per maand krijg je toegang tot alle kinderhelden, inclusief spelletjes en downloads voor onderweg. Scarlet-klanten beschikken over gelijkaardige pakketten.

Wie Telenet-klant is, kan kiezen voor Streamz. Voor 11,95 euro bekijk je elke maand fictie van Vlaamse en internationale bodem, waaronder alles van HBO. Er is ook een ruim aanbod films. Fervent liefhebber van blockbusters en de nieuwste films? Dan kies je voor Streamz+. Daarvoor betaal je maandelijks 19,95 euro. Wie niet genoeg krijgt van film, kan kiezen voor Play More. Voor 24,95 euro beschik je dan over alles van Streamz+ aangevuld met drie filmkanalen en verschillende thema- en muziekkanalen.

