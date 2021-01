Aantal verklikkingen bij de fiscus lag nog nooit zo hoog: “Burgers moeten ook beter beschermd worden tegen onterechte klachten”

Maar liefst 2.995 mensen vonden het vorig jaar nodig om iemand anders bij de fiscus te verklikken. En in tegenstelling tot wat je zou denken, doen mensen dat niet uit fiscale burgerzin. Neen, in de praktijk blijkt dat dergelijke verklikkingen vaak het gevolg zijn van allerlei persoonlijke conflicten. Ontslagen werknemers, ex-partners, gewezen vennoten van een onderneming, jaloerse concurrenten of ontevreden klanten, zij liggen vaak aan de oorzaak van fiscale verklikkingen. En het zal je allicht niet verrassen, maar vaak gaat het ook om anonieme klachten. En dat is wel een probleem.