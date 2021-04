Aantal ooglaserbehandelingen stijgt fors door corona: “Kostprijs na 7 à 8 jaar terugverdiend”

Gits/Roeselare “Wij zijn geen typische lipfabriek”: Eerste regenera­tie­ve kliniek in West-Vlaanderen opent de deuren

1 april Wie een facelift, een botoxinjectie of zelfs een genitale verjonging overweegt, kan dat voortaan in Gits laten doen. Arts Chris Cambré en vriend Bram Biesbrouck openden langs de Bruggesteenweg de ‘Anovo Clinic’, een centrum voor regeneratieve cosmetische ingrepen. Volgens de twee gaat het om de eerste kliniek in z’n soort in onze provincie. “West-Vlamingen zijn misschien conservatiever, maar jullie zijn ook een ‘preus’ volk. Hier is dus nog heel veel onontgonnen potentieel.”