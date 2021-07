Aantal fietsleningen stijgt fors: met deze kosten moet je rekening houden

Meer en meer mensen stappen over op een e-bike. Daar spelen fietsfabrikanten op in met een aanbod dat jaarlijks verruimt en steeds innovatiever oogt. Dit vertaalt zich ook in een brede prijsvork. Voor een stadsfiets tel je al snel 2.000 euro neer. De door VAB uitgeroepen e-bike van het jaar, de Batavus Finez E-go Power Sport, kent een richtprijs van 2.999 euro. De speedpedelec van het jaar, de Riese & Müller Supercharger2 GT vario HS, kost je 6.579 euro.