Aandelen zijn duur: moet je even wachten met beleggen?

Beginnende beleggers hebben vaak de neiging om het ‘perfecte moment’ af te wachten om in de markt te stappen. De voorbije jaren zijn de aandelenkoersen fors gestegen. Aan zo’n rally komt vroeg of laat een einde. Betekent dit dan dat we beter wachten met beleggen tot een volgende beurscrisis? Spaargids.be zoekt het uit.

Door te wachten op het ‘ideale moment’, wordt de stap naar de beurs in praktijk vaak uitgesteld. Bij stijgende koersen bestaat de vrees dat de top bijna in zicht is en dat de koersen snel weer zullen dalen, bij dalende koersen wordt er gewacht tot de bodem is bereikt en de koersen weer gaan stijgen. Vanuit die optiek komt een belegger nooit toe aan beleggen.

Vraag aan een aandelenexpert wat het goede moment is om te beleggen en het antwoord luidt doorgaans: ‘Het is altijd een goed moment om te beleggen.’ Want beleggers die aan de kant blijven wachten op het juiste instapmoment, riskeren om rendement aan hun neus voorbij te laten gaan. Want intussen brengen hun spaarcenten ook niets op. Vergelijk hier het rendement van verschillende beleggingsplannen.

Hoe komt het dat aandelen zo duur geworden zijn?



Op zich is het niet zo vreemd dat sommige beleggers momenteel terughoudend zijn om nu in de markt te stappen. De aandelenkoersen gaan al jarenlang omhoog en vroeg of laat komt die rally ten einde. Aandelen zijn daardoor duur geworden. Volgens vermogensbeheerder Schroders koerste eind maart de S&P500 – dat is een beursindex met daarin 500 Amerikaanse aandelen – op een koerswinstverhouding van 34. Beleggers zijn dus bereid om 34 keer meer te betalen voor elke euro winst die een bedrijf maakt. Die waardering is heel hoog. Dit is hoger dan op het hoogtepunt van de dotcom-bubbel eind 1999.

Moet je dan nu je aandelen verkopen?

Als aandelen zo duur zijn geworden, is het dan een goed idee om uit de markt te stappen voor de piek is bereikt en de daling wordt ingezet? Onderzoek van Schroders toont aan dat het volledig uit aandelen stappen op basis van intimiderend hoge waarderingen in het verleden een verliesstrategie is gebleken. Neem bijvoorbeeld een belegger in de S&P500, die de bibbers krijgt bij een koerswinstverhouding die 50% boven het gemiddelde ligt. Telkens wanneer dit gebeurt, stapt deze belegger uit aandelen. En hij keert terug in aandelen als de waarderingen en stuk lager liggen. Gemiddeld zou hij een potentiële winst van 43% missen door te snel te verkopen, want in het verleden bleven de koersen nog gemiddeld 17 maanden stijgen voordat de markten piekten.

Gespreid beleggen is het slimst

De analyse van Schroders toont vooral aan dat het bijna onmogelijk is om de markt perfect te timen, dat wil zeggen aandelen kopen op het moment dat ze het goedkoopst zijn en ze weer verkopen wanneer ze het duurst zijn. Beter is het om constant te blijven beleggen. Dat pleit voor een gespreide beleggingsaanpak en op vaste tijdstippen een vast bedrag te investeren. Dat betekent bijvoorbeeld dat er bijvoorbeeld elke maand of elke drie maanden een vast bedrag wordt geïnvesteerd. Die aanpak is om meerdere redenen verstandig. Om te beginnen vermijdt het dat beleggers de hele tijd de markten moeten volgen om uit te maken of het al dan niet een goed moment is. Die zorg verdwijnt met een periodieke aanpak. En belangrijker: een gespreide belegging zorgt ervoor dat er zowel aandelen worden gekocht wanneer de koersen stijgen (en aandelen dus duurder worden), maar ook dat er aandelen worden gekocht wanneer de koersen dalen (en aandelen dus goedkoper worden).

Beleggingsplan

De meeste banken bieden intussen periodieke beleggingsplannen aan. Het is een formule waarbij de belegger meestal maandelijks of driemaandelijks via een automatische opdracht geld overschrijft naar een beleggingsfonds of een selectie van verschillende fondsen. De rendementen van beleggingsplannen kunnen wel sterk verschillen, zo leert het rendementsoverzicht van Spaargids.be. Het gros van de beleggingsplannen leverde de voorbije 5 jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 3 à 6%, met uitschieters tot zelfs 10%.

