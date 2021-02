Aandelen gekocht? Onze geldexpert legt uit hoe je het best de beurs volgt: "Lees vooral rapporten van analisten die ‘contrair’ zijn"

Beginnen met beleggen, allemaal goed en wel, maar hoe pak je het aan? Wie zijn eerste stappen wil zetten op de beurs ziet vaak door de bomen het financiële bos niet meer. Onze beursexpert Pascal Paepen gidst je in onze reeks ‘Starten met beleggen’ door de jungle. Vandaag: hoe informeer je je het best over aandelen die je wil kopen of gekocht hebt? Warren Buffett, zowat de bekendste en de rijkste belegger ter wereld, zegt dat een goed belegger vooral heel veel leest. Maar wat dien je dan te lezen? Een boek? Een beleggingsmagazine? Of toch nog wat anders? Onze geldexpert Pascal Paepen helpt je op weg.