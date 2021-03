Aan welk extralegaal voordeel win je financieel het meest?

SalarisTwijfel je tussen een aantal jobaanbiedingen en wil je een correcte vergelijking maken van de verschillende loonpakketten? Of schakelt je werkgever over op een systeem van flexibel verlonen, en ben je vastberaden om de beste keuze te maken? Jobat.be zocht uit hoeveel de populairste benefits je écht opleveren.

Maaltijd- en ecocheques

Volgens het Salariskompas* krijgt 71% van de Vlaamse werknemers maaltijdcheques van zijn werkgever. “Die zijn interessant, omdat ze een nettovoordeel vormen bovenop je loon. Je moet hiervoor dus niets inleveren”, weet Matthias Debruyckere, juridisch expert bij hr-dienstengroep Liantis. “Ook moet je er geen belastingen of RSZ-bijdragen op betalen. Wel is het historisch zo gegroeid dat je als werknemer een kleine bijdrage afstaat van minstens 1,09 euro per cheque. Krijg je per gewerkte dag een maaltijdcheque van 8 euro en kiest je werkgever voor de minimale werknemersbijdrage, dan bedraagt je winst dus 6,91 euro, hetgeen maximaal is toegelaten. Voor ecocheques is geen bijdrage vereist: 250 euro aan ecocheques per jaar levert je écht 250 euro extra op waarmee je heel wat producten kan aankopen.”

Wat betekent dat concreet? Geniet je het maximale voordeel, win je in een jaar waarin je 220 dagen werkt 1.770 euro netto (6,91 euro x 220 dagen + 250 euro ecocheques). Dat komt overeen met bijna 150 euro netto per maand.

Groepsverzekering

Is er een groepsverzekering vervat in je loonpakket, zoals bij 54% van de werknemers? Ook daar moet je rekening mee houden in je totale loonberekening. “In het dagelijks leven merk je niet veel van die groepsverzekering. Maar achter de schermen bouw je wel een mooi kapitaal op, aangezien je werkgever vaste premies stort aan de verzekeraar. Wanneer je met pensioen gaat krijg je het spaarpotje uitbetaald, inclusief een eventuele winstdeelname van het verzekeringsproduct. In plaats van RSZ-bijdragen en de klassieke bedrijfsvoorheffing geldt er een gunstig belastingtarief. Blijf je actief tot je 65ste, dan bedraagt de inhouding inclusief een solidariteitsbijdrage, RIZIV-heffing en de gemeentelijke opdeciemen amper 16%.” In sommige bedrijven draag je als werknemer mee bij aan je groepsverzekering, waardoor het een kleine impact heeft op je loon. Toch wordt dat ruimschoots gecompenseerd door het voordeel dat eraan gekoppeld is.

Wat betekent dat concreet? Als je werkgever 100 euro per maand bijdraagt aan je groepsverzekering, win je hier ongeveer 84 euro netto per maand mee op het einde van je loopbaan. Dat bedrag verhoogt nog naar rato van de winstdeelneming. 100 euro meer brutoloon daarentegen is slechts goed voor zo’n 40 euro netto meer per maand.

Elektronica

Een extralegaal voordeel dat de laatste jaren aan belang wint - en zeker sinds de coronacrisis - is elektronica. “Een laptop of smartphone heb je niet alleen nodig voor je werk, maar ook in je privéleven. Het is dus handig als je bedrijf die zaken ter beschikking stelt. Je zal hiervoor als werknemer een kleine bijdrage moeten betalen, omdat die voordelen belast worden. Voor een smartphone met telefoon- en internetabonnement rekent de RSZ 13,07% en de fiscus zo’n 50% belasting op een fictief bedrag van 12 euro per maand, ofwel 144 euro per jaar. Hierdoor lever je 100 euro per jaar in.”

Wat betekent dat concreet? Een smartphone inclusief telefoon- en internetabonnement die je jaarlijks 800 euro zou kosten als je hem privé zou aankopen, kan je via je werkgever gebruiken voor slechts 100 euro netto per jaar.

Bedrijfsfiets

Een ander extralegaal voordeel dat aan populariteit wint, is de leasefiets. “Zolang je de fiets regelmatig gebruikt voor je woon-werkverplaatsing hoef je er geen belastingen of RSZ-bijdragen op te betalen. Bovendien geniet je bijna altijd van een onderhoudspakket en verzekering met ongevallendekking”, vervolgt de juridisch expert “Bovenop dat comfort geven de meeste werkgevers ook een fietsvergoeding. Binnen paritair comité 200, waar de meeste bedienden onder vallen, is dat zelfs verplicht. Dat is een mooi extraatje.”

Wat betekent dat concreet? Lever je maandelijks 50 euro bruto of 25 euro netto in, mag je rekenen op een leasebudget van ongeveer 70 euro. Netto win je dus ongeveer 45 euro per maand om te besteden aan een fiets met maximaal comfort én kan je een eventuele fietsvergoeding binnenrijven bepaald door je werkgever.

Bedrijfswagen

“Anders dan een bedrijfsfiets wordt een bedrijfswagen wel belast”, aldus Debruyckere. “Hoeveel je precies betaalt hangt af van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de wagen. Het is dus moeilijk om hier een concreet bedrag op te plakken. Koop je een auto als privépersoon, betaal je echter ook taksen en moet je zelf instaan voor zaken als onderhoud, brandstof en verzekering. Daarom blijft een bedrijfswagen nog steeds een interessant voordeel voor werknemers. Zeker als de werkgever aandacht besteedt aan een vergroening van het wagenpark.”

Wat betekent dat concreet? Voor een dieselvoertuig met een cataloguswaarde van 35.000 euro en een uitstoot van 100 g CO2/km betaal je maandelijks belastingen op een forfaitair bedrag van 142,50 euro. Hierdoor betaal je netto dus 71,25 euro per maand of 855 euro per jaar voor je bedrijfsvoertuig. Een peulenschil in vergelijking met het aankoopbedrag en bijkomende kosten. In de praktijk ligt de werknemersbijdrage vaak nog een stuk hoger, omdat de werkgever soms een stuk van zijn kosten gebonden aan de leasing (o.a. de administratie die bij het beheer van het wagenpark horen) wil recupereren.

Bron: jobat.be. * Salarisrapport Jobat.be 2020, april 2020, op basis van ingezamelde data 2017-2019.