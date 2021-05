Aan deze gadgets is je vakantiegeld goed besteed

MultimediaHet vakantiegeld kan ieder moment op je rekening worden gestort. En zolang reizen naar het buitenland door de coronapandemie nog spannend is, kun je die extra centen natuurlijk ook gewoon in een nieuwe gadget steken. Wij tippen je alvast enkele interessante toestellen.

OPPO Find X3 Neo 5G (vanaf 776 euro)

Volledig scherm OPPO Find X3 Neo 5G © rv

Een spiegelreflexcamera is helemaal geen must meer om mooie foto’s te maken. De nieuwe Find X3 Neo 5G-telefoon van OPPO heeft een speciaal gemaakte Sony-beeldsensor, met een resolutie van maar liefst 50 megapixel. Deze camera maakt niet alleen overdag fraaie plaatjes, maar weet ‘s nachts ook alles goed op de gevoelige plaat te leggen. Het kleurrijke 6,5 inch (16,5 cm) AMOLED-scherm ververst met een soepele 90 beeldjes per seconde, terwijl de 65 watt-lader zorgt dat hij vrij snel weer is opgeladen. Leuke bijkomstigheid: wie de telefoon in mei of juni koopt, krijgt er een set draadloze oordopjes ter waarde van 179 euro bij cadeau.

MSI GF63 Thin (vanaf 1.149 euro)

Volledig scherm MSI GF63 Thin © rv

De MSI GF63 lijkt voor het ongetrainde oog een hele nette werklaptop: hij heeft een bescheiden formaat en weegt slechts 1,86 kilo, waardoor je hem makkelijk mee naar vergaderruimtes neemt. De aansluitpoorten op de zijkant zorgen ervoor dat je geen dongles en ander gedoe nodig hebt om eens een USB-stick aan te sluiten. Maar het is stiekem ook een forse gamebak: met een razendsnelle processor, krachtige videokaart en een slim koelingssysteem is een potje ‘Call of Duty’ of ‘League of Legends zo gespeeld’. Voor, na, of stiekem tijdens het werk.

Moto G100 (vanaf 495 euro)

Volledig scherm Moto G100 © rv

Deze smartphone is op zichzelf al vrij krachtig, dankzij de Qualcomm 870-processor, 5G-ondersteuning en 8GB aan werkgeheugen. Maar wat hem misschien wel nog interessanter maakt is de Ready For-functie: deze zorgt ervoor dat je de telefoon makkelijk met een monitor verbindt, waarop je bijvoorbeeld kunt videovergaderen of games kunt spelen. En zo is het stiekem een vervanger voor je oude laptop of desktop-pc. Maar dan eentje die het 40 uur op een volle accu moet volhouden. Nu met 3 jaar garantie en tijdelijk inclusief Ready for Dock t.w.v. 59,99 euro. Bekijk de Moto G100 hier.

Logitech G432 Gaming Headset (vanaf 44,95 euro)

Volledig scherm Logitech G432 Gaming Headset © rv

Met de Logitech G432 gamingheadset zit je goed, ongeacht het apparaat waar je op wil gamen. Of je nu onderweg naar vakantie wilt gamen op je Nintendo Switch of mobiel, of bij thuiskomst weer wilt aansluiten op je gaming pc of Playstation 5. Dankzij de grote 50mm-drivers ervaar je alles extra intens en hoor je precies waar de vijand vandaan gaat komen. Daarbij beschikt de headset over een flip-to-mute microfoon en een volumeregelaar op de headset, zodat je makkelijk kunt schakelen tussen de ideale instellingen voor jou. De stoffen oorschelpen en hoofdband zijn ontworpen om de druk van je oren te houden zodat je urenlang kan gamen en toch niks hoeft in te leveren op comfort. Ten slotte is de headset lekker lichtgewicht, zodat je hem makkelijk overal naartoe kan nemen.

LG OLED Evo G1 65" (vanaf 2.379 euro)

Volledig scherm LG OLED Evo G1 65" (165 cm) © rv

Wie een echt mooi televisiescherm wil, kan nog steeds het beste kiezen voor oled. Bij deze technologie worden pixels individueel belicht, waardoor een zwart vlak ook écht pikzwart wordt en het contrast buitengewoon hoog ligt. De G1 is het nieuwste model van LG dat op meerdere fronten voorloopt. Zo is de tv flinterdun, waardoor hij lijkt op een schilderij aan je muur. In stand-bymodus kun je zelfs stillevens en andere kunststukjes op het scherm bekijken. Daarnaast zijn de pixels net wat helderder dan bij eerdere LG-oleds, waardoor je het scherm ook altijd prima ziet met de gordijnen open.

ATEN CAMLIVE+ (vanaf 169,90 euro)

Volledig scherm ATEN CAMLIVE+ © rv

Elke familiemens heeft altijd een camera bij de hand om je op de gevoelige plaat vast te leggen. Dat kan met een smartphone, maar de CAMLIVE+ van ATEN helpt je om het videobeeld van bijvoorbeeld een spiegelreflexcamera rechtstreeks naar een telefoon of computer te zenden. En dat levert toch weer mooiere video’s op. Het apparaatje werkt met camera’s, maar kan ook worden aangesloten op gameconsoles om het beeld daarvan naar je pc of smartapparaat te sturen. Ideaal als je in de late uurtjes een carrière als Twitch-streamer ambieert.

AOC C27G2ZU/BK (vanaf 309 euro)



Volledig scherm AOC C27G2ZU/BK © rv

Er is qua specificaties een hoop om te waarderen aan deze gamingmonitor. De AOC C27G2ZU/BK heeft een ververssnelheid van maar liefst 240 beeldjes per seconde, zodat iedere game op een buitengewoon vloeiende wijze getoond kan worden mits je een krachtige gaming-pc hebt. Hij werkt ook prima met FreeSync Premium en G-Sync, waardoor ondersteuning binnen spellen hartstikke prima geregeld is. Het gebogen 27 inch-scherm (68,5 cm) zorgt ervoor dat alles goed in je blikveld valt. Daarnaast zal je nek dankbaar zijn voor de in hoogte verstelbare poot.

SteelSeries Rival 5 (vanaf 69 euro)

Volledig scherm SteelSeries Rival 5 © rv

Voor de fervente gamer is de standaardmuis die bij een computer zit allang niet meer genoeg. De SteelSeries Rival 5 heeft maar liefst 9 knoppen en 5 actieknoppen aan de zijkant, waardoor je haast geen bijbehorend toetsenbord meer nodig hebt. De TrueMovie Air-optische sensor is gemaakt voor hoge nauwkeurigheid en de stofbestendige schakelaars zorgen dat hij voor dik 80 miljoen klikken meegaat - voor wie zijn klikken tot zo hoog kan tellen. En hij is allesbehalve saai: met maar liefst 16,8 miljoen kleuren in 10 zones heb je een kleine regenboog op je bureau liggen.

Trust GXT 488 Forze PS4 Gaming Headset (vanaf 34,99 euro)

Volledig scherm Trust GXT 488 Forze PS4 Gaming Headset © rv

Als er specifiek een PlayStation 4 in huis staat, is deze headset van Trust een interessante optie om het huis ‘s avonds mee stil te krijgen. Hij is officieel gelicenseerd door Sony, wat betekent dat door de spelcomputermaker nauwkeurig is gekeken of hij goed past bij de hardware. De ingebouwde microfoon werkt prima voor groepsgesprekken in games, terwijl de lage prijs ervoor zorgt dat je niet meteen blut bent. Bekijk hier de Trust GXT 488 Forze PS4 Gaming Headset.

Blue Snowball iCE (vanaf 57,99 euro)

Volledig scherm Blue Snowball iCE © rv

Voor de meeste van ons zijn videovergaderingen de normaalste zaak van de wereld geworden. Scherp beeld lijkt daarbij belangrijk, maar nog veel belangrijker is goede audio. Je wilt immers niet klinken alsof je vanuit een blikken koekendoos belt en heel vermoeiend bent om naar te luisteren. De Blue Snowball ICE is een USB-Microfoon, die rechtstreeks op een laptop of desktop kan worden aangesloten, om je geluid een gigantische kwaliteitsboost te geven. Dan horen je collega’s dat pruttelende koffiezetapparaat aan de andere kant van de kamer ook niet meer.

