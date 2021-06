Aan de slag als jobstudent? Zo pak je het aan

JobsGa je deze zomer aan het werk als jobstudent? Slim, want de wet zorgt ervoor dat je amper iets moet afgeven van je brutoloon. Hou wel steeds rekening met enkele regels, zodat je niet in de problemen komt. Jobat.be trakteert je op een handvol tips om er een succes van te maken.

Wie als jobstudent wil werken in Vlaanderen moet minstens 16 jaar zijn. Je kunt ook al aan de slag vanaf 15 jaar als je de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd. Je hoeft trouwens niet te wachten tot de zomervakantie effectief van start gaat om bij te verdienen als student. “Je mag als student het hele jaar door werken. Let wel op: je mag niet werken als je in de lessen moet zitten of examens moet afleggen”, zegt Kris Wils van Student@work van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

475 uur

“Op langere termijn moet je natuurlijk ook een paar grenzen in de gaten houden om niet in de problemen te komen”, gaat Wils verder. “Je mag veel werken als student, maar niet onbeperkt. Als je als jobstudent meer dan 475 uur per jaar werkt, heb je geen recht meer op de voordelige regeling voor sociale bijdragen. Je zal dus meer van je loon moeten afstaan. Ook voor de kinderbijslag en de belastingen zijn er regels.” Verdien je als jobstudent bruto meer dan 12.928,57 euro per jaar? Dan moet je zelf belastingen betalen. Verdien je meer dan 7.102,50 euro bruto? Dan ben je fiscaal niet meer ten laste van je ouders en zullen zij meer belastingen moeten betalen. Als je ouders alleen worden belast, mag je tot 8.990 euro verdienen voordat je niet meer ten laste bent. Handig om te weten: via de app of website van Student@work kun je zelf checken hoeveel uren je dit jaar nog mag werken.

Contract

Wils raadt ook aan om zeker de nodige papieren in orde te brengen. “Het is heel belangrijk om een geschreven contract af te sluiten met je werkgever. Dat is trouwens verplicht. Zonder contract sta je als jobstudent in een zwakke positie. De beste manier om problemen te voorkomen, is om het spel volgens de regels te spelen: werk met een geschreven contract en hou je uren in de gaten. Kortom: ken je rechten en plichten.” Lees hier wat er in je studentencontract moet staan.

12 euro per uur

Ben je nog op zoek naar een vakantiejob? Volgens Wils zoeken heel wat sectoren jobstudenten. “Sectoren die traditioneel veel jobstudenten inzetten, zijn de horeca en de handel, zoals supermarkten. Veel studenten vinden ook werk via een uitzendkantoor. Langs die weg kun je in de meest diverse sectoren terechtkomen. En wat je mag verwachten qua loon? In 2019 verdiende een jobstudent gemiddeld ongeveer 12 euro per uur”, besluit Wils.

Tips voor een geslaagde studentenjob

Klaar om deze zomer aan de slag te gaan? We geven je graag nog enkele praktische tips voor een geslaagde studentenjob:

- Kom op tijd en kom verzorgd voor de dag.

- Durf vragen te stellen. Het is normaal dat je niet meteen alles weet van bij de start. Jouw collega’s zullen je graag voorthelpen. Liever een vraag te veel, dan een foutje te veel.

- Er kunnen altijd onvoorziene omstandigheden opduiken, zoals ziekte. Zorg dat je een telefoonnummer van je werkgever in je gsm hebt staan zodat je zo snel mogelijk iets kan laten weten als je niet kan komen werken.

- Vertrek altijd in een goede verstandhouding bij je werkgever. Wie weet kan je hem of haar later als referentiepersoon vragen voor een nieuwe job.

- Was je studentenjob een succes? Vraag op je laatste dag of je volgend jaar mag terugkomen.

