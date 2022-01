8K-televisies worden meer betaalbaar: heeft het zin om er al een aan te schaffen?

Hardware InfoHet lijkt soms alsof de 4K-tv’s nog maar net de Vlaamse huiskamers hebben veroverd. Maar ondertussen staat the next level al ongeduldig te trappelen: 8K. Is het de moeite om in een 8K-tv te investeren? En hoeveel betaal je voor een basistoestel met 8K? Techexpert Frank Everaardt, hoofdredacteur van de gespecialiseerde website Hardware Info , geeft advies.

Een mooie natuurserie of film lijkt zoveel realistischer op een televisie met 4K. Dankzij deze toestellen kun je meer details bekijken dan ooit tevoren. Toch kan het nog (een pak) overweldigender. “De volgende stap met 8K-techniek is nog detailrijker”, zegt Frank Everaardt. “Waar een 4K of Ultra HD-scherm 8,2 miljoen pixels of lichtpuntjes heeft, biedt 8K er 33 miljoen. Tot voor kort waren deze televisies onbetaalbaar, nu schaf je er al een aan voor minder dan 1.000 euro.”

Films streamen

Het duurt nog wel even voordat de Vlaamse televisiezenders in deze kwaliteit zullen uitzenden, weet Frank Everaardt. “Toch lijkt het erop dat streamingdiensten zoals Amazon Prime dit jaar met films in deze hoge kwaliteit gaan komen. Steeds meer Vlamingen streamen hun films dus dat is minder een probleem. De Britse satellietzender Sky komt zelfs met de oorlogsfilm Das Boot in deze hoge kwaliteit.”

Quote Heb je een kleine living en zit je heel dicht bij je televisie, dan bieden die grote hoeveel­heid puntjes een voordeel. Frank Everaardt, hoofdredacteur Hardware Info

Kleine woonkamer

De investering lijkt nu dus al de moeite waard. Onder meer voor wie een kleine woonkamer heeft en toch een grote tv wenst. “Heb je een kleine living en zit je heel dicht bij je televisie, dan bieden die grote hoeveelheid puntjes een voordeel. Moderne televisies kunnen standaard beeld heel goed opwaarderen naar een hogere kwaliteit. Maar ook zeker voor gamers kan het een voordeel zijn: zij zitten vaak met hun neus boven op het scherm en dan is het grote detail een voordeel.”

Lcd

“Hoe goed een tv een beeldsignaal van lagere kwaliteit kan opwaarderen, is een beetje het geheim van de kok”, weet Everaardt verder. “De grote merken zijn hier best goed in, al is het soms niet helemaal perfect. Mocht ik een tv overwegen van 65 inch of groter dan zou ik 8K in overweging nemen. De betaalbare televisies maken gebruik van lcd-technologie. Oled-televisies met deze kwaliteit zijn veel duurder en kosten net zoveel als een goede tweedehandsauto. Wil je wel een oled-televisie met uitstekend contrast, dan betaal je net zoveel als een instap 8K-televisie.”

Dit zijn de beste 4K- en 8K-televisies van het moment, met een goede prijs-kwaliteitverhouding:

LG 55NANO966PA – vanaf 909 euro

Volledig scherm LG 55NANO966PA © Hardware.info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Philips 55OLED706 – vanaf 1.099 euro

Volledig scherm Philips 55OLED706 © Hardware Info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LG 65NANO996LA - vanaf 1.245 euro

Volledig scherm LG 65NANO996LA © Hardware.Info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LG 75NANO966PA – vanaf 2.299 euro

Volledig scherm LG 75NANO966PA © Hardware.info

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Hardware.info. Hardware.info is een expertensite die technologieproducten en hun prijzen vergelijkt.