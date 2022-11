80% van de mannen die behandeld zijn voor prostaatkanker kampen met erectiestoornissen: uroloog Piet Hoebeke legt uit wat je opties zijn

Spaargids.be Populari­teit van betalingen met kaart en kaartlezer daalt ziender­ogen: dit alterna­tief blijft groeien

Er werden dit jaar al meer dan 2 miljard betalingen gedaan met Bancontact of Payconiq. Het is de eerste keer dat die kaap in één jaar werd overschreden. In twaalf jaar tijd is het aantal elektronische betalingen zo meer dan verdubbeld. Spaargids.be overloopt de cijfers.

