80 procent van mensen met een winterdepressie is geholpen met lichttherapie: “De oorzaak ligt in een verstoorde werking van onze biologische klok”

Word je elke winter weer mistroostig van de korte dagen en het gebrek aan zonlicht? Heb je veel nood aan slaap en troosteten? De kans is groot dat je last hebt van een seizoensgebonden depressie. Speciaal kunstlicht, elke dag naar buiten en je lijf in beweging zetten helpt verrassend goed, zegt dr. Ybe Meesters, klinisch psycholoog en hoofd van de polikliniek Winterdepressie in Groningen. “Bij zo goed als alle grotere elektronicaketens kan je je een lichttherapielamp aanschaffen.”