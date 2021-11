8 tips om je woning groter te laten lijken

1. Afwerking en interieur

Op zoek naar een nieuw tapijt of behang? Ook kleuren, vormen en lijnen bieden mogelijkheden om perspectief toe te voegen. Een kleine kamer in lichte kleuren voelt ruimer aan. Maar je hoeft daarom niet alles wit te verven. Smalle ruimtes maak je ‘breder’ met donkere plafonds. En een wit plafond verhoog je door het bovenste deel van gekleurde muren wit te laten. Gebruik ook niet te veel kleuren door elkaar.

Een planken- of laminaatvloer die diagonaal ligt, trekt de ruimte open. Ook grote tegels zijn optisch verruimend. Dat geldt des te meer als de vloerbekleding één groot vlak vormt. Denk aan betonnen vloeren, gietvloeren, linoleum… Heb je grote ramen? Dan kan je sommige types vloerbekleding doortrekken naar het terras.

Ruimtes optisch vergroten met een verfborstel? Met deze tips kies je de juiste kleurcombinaties.

2. Binnendeuren aanpassen

Door binnendeuren te verwijderen, heb je meer licht en zicht. Maak je tegelijk een bredere deuropening, dan kan je die openlaten of er een schuif- of pivoterende deur in plaatsen. In tegenstelling tot draaideuren hebben die laatste geen scharnieren, maar een draaipunt in de vloer en de bovenkant van de deuropening. Weet je niet welke binnendeur het beste in jouw interieur past? Uit deze soorten kan je kiezen.

Een plafondhoge binnendeur laat het plafond tussen twee ruimtes mooi doorlopen. Je kan een deur ook vervangen door een glazen deur of een exemplaar met een blokkader. Of nog: een omlijsting die onzichtbaar in de wand is ingewerkt. Voer de deur uit in dezelfde kleur als de binnenmuren.

3. Doordachte verlichting

Een opgesloten gevoel als het donker is? De juiste verlichting helpt. En goede verlichting wil zeggen dat je voorziet in meerdere lichtpunten, verdeeld over heel de ruimte: een paar downlights in het plafond, een pendelarmatuur boven je tafel, enkele wandarmaturen…

Grote ramen zonder gordijnen lijken ‘s nachts zwarte spiegels en geven een benauwd gevoel. Een boom of een struik achteraan je tuin verlichten, trekt de duisternis open. Het tuinpad of het terras verlichten, heeft een gelijkaardig effect.

Volledig scherm Licht dat binnenkomt via het dak is intenser dan licht dat binnenkomt via de muren. © époc architecture - Laurent Brandajs

4. Transparantie toevoegen

Meer licht en zicht, zonder lawaai uit andere ruimtes? Deel dan de kamer op met een glazen binnenwand. Dat is een niet-dragende wand, die bestaat uit één of meerdere glasbladen, die zonder profiel naast elkaar geplaatst worden. Alleen de boven- en onderrand worden ingewerkt in een sponning. Ook een glazen vloer op een overloop of een glazen trap voegen transparantie toe.

5. Een vide maken

Een vide betekent letterlijk een ‘leegte’. Door de vloer van de bovenverdieping deels weg te halen, ontstaat een open volume dat verschillende verdiepingen verbindt. Vides zie je vaak in combinatie met grote ramen. Er zijn verschillende mogelijkheden om een glaspartij te maken die twee verdiepingen overspant. Je kan het geheel opbouwen uit verschillende ramen of … werken met een vliesgevel. Deze techniek is veelgebruikt in showrooms en kantoorgebouwen. Een glasgevel, waarvan de profielen ingewerkt zijn achter de gevelbekleding, zorgt dan weer voor een onbelemmerd zicht.

Volledig scherm Vides worden vaak uitgevoerd in combinatie met grote ramen. © DENC!-STUDIO - Luc Roymans

6. Ramen vervangen

Oude ramen vervangen doet wonderen. Zeker als de nieuwe ramen slanke profielen hebben, waardoor het glasoppervlak groter uitvalt. Zijn de raamopeningen te klein? Dan kan je ze vergroten of bijkomende openingen maken. Hoe hoger het raam, hoe meer een kamer in de diepte verlicht wordt. Extra ramen breng je best aan in het verlengde van de looprichting.

Schuiframen maken de grens tussen binnen en buiten nog dunner. Voor vrijstaande woningen is er eventueel het hoekschuifraam, dat zonder hoekprofiel en met de twee vleugels open een maximaal buitengevoel geeft. Een vouwraam, met panelen die samenvouwen als een accordeon, is dan weer ideaal om op warme dagen je volledige gevel open te zetten.

Maar ook dakvensters en lichtkoepels brengen meer licht in huis. Licht dat binnenkomt via het dak is zelfs intenser dan licht dat binnenvalt via de muren. Hou er echter rekening mee dat de zon in de winter iets lager staat. Belangrijk is om het licht goed te spreiden. Twee kleine ramen zijn beter dan één groot exemplaar.

Extra isoleren doe je met hoogrendementsglas: bekijk hier of jij recht hebt op een premie.

Volledig scherm Open trappen geven meer licht en zicht. © Laurent Brandajs/URBAN Architectes

7. De juiste trap plaatsen

Er zijn verschillende manieren waarop je trap invloed heeft op het ruimtegevoel. Om te beginnen is er het type trap. Een steektrap is het eenvoudigst en neemt het minste oppervlak in. Nadeel is dat je voor en achter de trap 1 m² ruimte nodig hebt om hem te betreden. Een steektrap is met zijn rechte vorm heel geschikt voor lange ruimtes. Voor een trap in de hoek kies je best een kwartslagtrap.

Een klassieke trap heeft tussen de treden een verticale verbinding: het stootbord. Je kan die verbinding ook weglaten. Open trappen geven meer licht en zicht. Een zwevende trap gaat nog verder. In plaats van tussen twee trapbomen te zitten, zijn de treden hier via metalen beugels tegen de muur bevestigd. Ook interessant is een trap in staal of aluminium, voor een bijzonder slanke vorm.

8. Muren uitbreken

Een binnenwand slopen is de meest evidente manier om een ruimer gevoel te krijgen. Je kan bijvoorbeeld een muur weghalen om de keuken met de woonkamer te verbinden, of om de hal open te trekken naar achteren. Gaat het om een dragende muur? Dan moet je een architect onder de arm nemen. Hij of zij weet welke maatregelen nodig zijn om de stabiliteit van het huis te garanderen.

Een stap verdergaan doe je door meerdere muren weg te halen en eventueel de draagvloeren (gedeeltelijk) te verwijderen. Zo kan je het vrijgekomen volume volledig opnieuw indelen. Is het gelijkvloers in een rijwoning erg donker? Overweeg dan om daar de slaapkamers in te richten en de leefruimte te verhuizen naar de eerste verdieping.

Breken zonder zorgen? Lees hier welke muren je veilig kan slopen.

