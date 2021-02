8 op de 10 Belgen krijgen ooit (chronische) rugpijn: met deze oefeningen kan je de klachten zelf tegengaan

Het is een hallucinant cijfer: acht op de tien Belgen heeft vroeg of laat te kampen met rugpijn. Bij tien procent van de patiënten wordt de pijn chronisch, wat betekent dat ze er de rest van hun leven last van zullen hebben. “De lijst van chronische aandoeningen wordt zelfs aangevoerd door lage rugpijn”, zegt dr. Geert Mahieu, rugspecialist in het AZ Monica. “We zien de cijfers ook stijgen, zowel bij mannen als bij vrouwen. In 2019 had 25% van de chronische aandoeningen met rugpijn te maken, terwijl dat tien jaar eerder nog maar 15% was. Bovendien worden de patiënten steeds jonger. Er zijn schattingen die stellen dat 20 à 30% van de kinderen tussen tien en zestien jaar al eens rugpijn heeft ervaren. En dat is alarmerend, want hoe vroeger je met rugpijn wordt geconfronteerd, hoe groter de kans dat het uiteindelijk een chronisch probleem wordt.”