7 tips om je woning veel energiezuiniger te maken

EnergieDe energiefactuur vertegenwoordigt in veel gezinnen een (te) groot deel van het huishoudbudget. Je woning energiezuinig maken leidt tot een grotere energie-efficiëntie en is dan ook de beste manier om de kosten serieus te drukken. Mijnenergie.be bekeek de belangrijkste werkpunten.

Energieregulator Creg becijferde* een tijdje geleden hoeveel het exacte aandeel van de energiefactuur in het totale netto-inkomen (na aftrek van de woningkosten) in 2018 bedroeg. Wanneer een gezin met twee kinderen hun woning en sanitair warm water verwarmt op aardgas, bedraagt het ongeveer 5% van het mediane inkomen. In sommige gevallen is het nog erger: alleenstaanden en eenoudergezinnen besteden 8 en 10% van hun budget aan aardgas.

Onze overheden voerden reeds strengere energienormen in voor (nieuwbouw)woningen. Veel bestaande huizen hinken momenteel echter nog achterop op het vlak van isolatie en energie-efficiëntie. We bekijken de belangrijkste verbeterpunten.

1. Dakisolatie

Dakisolatie is waarschijnlijk de meest rendabele vorm van energiebesparing. Omdat warmte nu eenmaal stijgt, vermijd je op die manier dat je opgewekte energie via je dak verdwijnt. Gebruik wel kwalitatief isolatiemateriaal en laat de isolatie als het kan door een vakman aanbrengen. Fabrikanten en installatiebedrijven claimen een besparing tot 30 à 35% op de verwarmingskosten. Je voert best zelf eens een simulatie uit met de energiewinstcalculator van de Vlaamse overheid.

Belangrijk om weten: alle woningen en huurwoningen die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, moeten voldoen aan de dakisolatienorm van de Vlaamse overheid (R-waarde van 0,75 m²K/W).

2. Andere vormen van na-isolatie

Bij spouwmuurisolatie vult je aannemer de spouw – de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur – met isolatie. Ook deze vorm van isolatie verhindert dat warmte uit je woning ontsnapt. Verschillende bedrijven gaan prat op een efficiëntiewinst tot 20%.

Daarnaast behoren ook hoogrendementsbeglazing, isolatie aan de buitengevel en vloerisolatie tot de mogelijkheden.

3. Energiezuinige verwarming

Een condensatieketel gebruikt niet alleen de warmte die ontstaat bij de verbranding van gas, maar benut ook de warmte die bij een klassieke ketel door de schoorsteen verdwijnt. Je bespaart zo potentieel tot een kwart van je huidige energiekosten, al hangt dat wel sterk af van de bestaande isolatie van je woning en de prestaties van je huidige ketel. Mag het nog efficiënter? Denk dan eens aan thermostatische kranen en een regelbare thermostaat.

4. Energiezuinige huishoudtoestellen

Huishoudtoestellen zoals koelkasten en wasdrogers zijn serieuze energievreters. Heb je toestellen in huis die al enkele decennia meegaan? Dat lijkt misschien duurzaam, maar bij apparaten die energie verbruiken is het opletten geblazen. De huidige generatie heeft meestal een veel gunstiger energielabel (het energielabel laat op een schaal van A+++ tot G zien hoe hoog het energieverbruik is van een apparaat). Een recente vaatwasser (klasse A+++) geeft al snel een jaarlijkse besparing van 45 euro op je energiefactuur ten opzichte van een ouder toestel (C-klasse).

5. Doorstroomboiler voor warm water

Bij een doorstroomboiler - soms een geiser genoemd - is er geen opslag van warm water. Het toestel warmt enkel water op wanneer daar vraag naar is. Een gewone boiler zal een bepaalde hoeveelheid water daarentegen reeds opwarmen en opslagen. Verruil je hem voor een doorstroomboiler mag je op 35% efficiëntiewinst rekenen.

6. Ledverlichting

Het energieverbruik van ledlampen ligt een stuk lager dan dat van gloeilampen en tl-lampen. Ze gaan bovendien ook veel langer mee. Alle kleine beetjes helpen vaak om de energiefactuur te drukken.

7. Elimineer sluipverbruik

Overal in je woning bevindt zich elektronica die een hele dag stroom verbruikt, ook wanneer de toestellen eigenlijk niet werken. Hoeveel we ieder jaar aan sluipverbruik uitgeven, valt moeilijk in algemene cijfers uit te drukken. Slimme energiemeters maken het vandaag wel mogelijk om sluipverbruik op te sporen. Je plaatst zo’n apparaatje tussen het te meten toestel en het stopcontact en het vermeldt het exacte verbruik. Typische boosdoeners zijn de computer of laptop, de televisie en het koffiezetapparaat.

(*) Bron: Creg, Studie over het aandeel van de elektriciteits- en aardgasfactuur in het budget van de Belgische huishoudens in 2018.