7 manieren om slim om te springen met verloren ruimte in huis

Een eerste ingreep is extra opbergruimte creëren, want die heb je nooit genoeg. Wandkasten op maat zijn de meest praktische oplossing om de ruimte te optimaliseren. Zorg er wel voor dat je minimaal 80 cm vrijhoudt voor de circulatie. En eerder 90 cm tot één meter wil je meer comfort. Kies je voor draaideuren? Dan moet je extra ruimte voorzien om ze te kunnen openen zonder de doorgang te belemmeren. Hou dan zeker zo’n 120 cm vrij.

Loopt er langs de slaapkamers een brede gang of overloop? Dan kan je er misschien een minidressing plaatsen. Weet dat wandrekjes op maat voor het opgeplooid wasgoed minder plaats innemen dan wanneer je alles ophangt. Voor wandrekken volstaat een diepte van 30 cm, terwijl je het dubbele nodig hebt om kleren op een hanger te kunnen ophangen.

In een inkomhal is de vestiaire een aandachtspunt. Heb je voldoende ruimte? Beknibbel dan zeker niet op de afmetingen van je vestiairekast. Je kan er niet alleen jassen, maar ook schoenen, paraplu’s, handtassen, handschoenen, sjaals, mutsen… kwijt. Wie weet zelfs een (plooi)fiets of een step. Je kan opteren voor een open vestiaire met haken voor jassen en sjaals, en lage rekken voor schoenen. Of verstop alles in inbouwkasten. Hou ook hier rekening met de diepte die je nodig hebt voor een hangkast. De inkomhal moet breed genoeg blijven om er met verschillende personen tegelijk te passeren.

Een mezzanine of een brede overloop is ideaal voor een bureau. Misschien niet direct om thuis te werken, maar wel om even op de computer te tokkelen, of als teken- of huiswerkplek voor de kinderen. Moet je je de hele dag concentreren, dan werk je beter in een ruimte die je kan afsluiten. Een oppervlakte van 5 m² kan volstaan om een handige werkruimte in te richten. Voor sommigen volstaat namelijk een werkblad om een laptop op te zetten, anderen hebben een groter meubel nodig, waar ze ook paperassen en andere apparatuur kwijt kunnen, zoals een printer. Op een oppervlakte van 5 m² past een bureau van 1,20 tot 1,80 m bij 60 cm. Dat is al vrij comfortabel. Om makkelijk te kunnen zitten, heb je 90 cm nodig.

Een bureauhoekje kan je niet alleen inrichten op een overloop of mezzanine, maar ook onder een trap of in een brede gang. Heel wat ontwerpers stellen inbouwoplossingen of formules op maat voor. Zo kan het bureaublad bijvoorbeeld achter deuren verdwijnen in een grotere kast, of kan je het uittrekken en terug wegbergen. Je kan ook een plek voorzien om je bureaustoel op te bergen, zodat die niet in de weg staat.

Nóg eenvoudiger dan een bureau kan je op de mezzanine of brede overloop een ontspanningsruimte voorzien. Een leeshoekje, bijvoorbeeld, met een gemakkelijke stoel met voetenbank. Net als voor een bureau geniet natuurlijke lichtinval hier de voorkeur. Is dit niet mogelijk, moet je op zoek naar aangepast kunstlicht. Deze zone kan ook dienstdoen als speelhoek voor de kinderen. In dat geval zijn organisatie en discipline noodzakelijk om chaos te vermijden. Voorzie dan ook voldoende kasten, manden of stapelbare opbergboxen.

Boeken kan je op heel wat plaatsen in huis kwijt. Zorg voor voldoende afwisseling in je bibliotheek, met hoge en lagere schappen en met diepe en minder diepe rekken: voor pocketboeken en romans volstaat 17 cm, terwijl strips en kunstboeken zo’n 26 cm nodig hebben. Een boekenkast kan je kwijt in een gang, op een overloop, in een dag- of nachthal en zelfs op een voldoende brede trap (minimaal 90 cm).

Sommige woningen tellen weinig slaapkamers, terwijl ertussen een grote open ruimte ligt die tot weinig dient. Hier kan je eventueel een extra bed zetten, in de vorm van een slaapbank of een uittrekbaar bed dat in een meubel verdwijnt. Naargelang de beschikbare ruimte, kan het gaan om een eenpersoons-, tweepersoons- of stapelbed. Maatwerk maakt zowat alles mogelijk. Voorwaarde is wel dat de ruimte comfortabel genoeg is om er te slapen. Zorg bijvoorbeeld voor verduisterende gordijnen, een aantal stopcontacten en een nachtkastje.

Net als in een badkamer of toilet heb je in een klein washok met wasmachine en droogkast een aansluiting op de waterleiding en een stopcontact nodig. Voorzie ook voldoende ruimte voor de toestellen en zorg dat je ze makkelijk kan in- en uitladen. Je kan ze in een aparte ruimte plaatsen – op of naast elkaar – die je met een deur kan afsluiten of in een inbouwkast.

Een aparte ruimte biedt meer gebruikscomfort, omdat je daar meteen ook het linnen kan opplooien en de wasmanden kan wegzetten. In een inbouwkast kan je natuurlijk ook een uittrekbare tafel voorzien en wandrekjes met plaats voor de wasmand, de wasproducten, de strijkplank en het strijkijzer. De ruimte onder een trap leent zich daar uitstekend toe.

Hoewel het technisch gezien een stuk complexer is, kan je de ruimte in sommige gevallen invullen met een extra toilet of een kleine badkamer. Ook hier hangt alles weer af van de plaats die beschikbaar is. Een extra toilet kan nuttig zijn als er in huis maar één voorzien was. Heb je voldoende plek, kan je ook een wasbakje plaatsen in het toilet. Heb je die ruimte niet? Dan kan je het wasbakje nog steeds buiten het toilet installeren, bijvoorbeeld in de gang of de hal.

Een andere optie is een doucheruimte. Je zou ervan versteld staan, maar 2 m² is in principe voldoende voor een douche(cabine) met wastafel. De douche meet dan 80 bij 80 cm of 90 bij 90 cm. Je laat best nog zo’n 60 à 90 cm voor de douche vrij, zodat je er makkelijk in en uit kan stappen. Voor een wastafel moet je trouwens een vrije ruimte van minimaal 55 cm voorzien. Los van de beschikbare ruimte, moet je in alle gevallen rekening houden met de plaats van de aan- en afvoerleidingen. Het kan handig zijn hiervoor een vakman in te schakelen.

