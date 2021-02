64 of 512GB opslagruimte op je smartphone: moet je daar eigenlijk nog op letten?

MultimediaZoek je een smartphone met 64, 128, 256 of 512 gigabyte (GB) opslaggeheugen? Is de opslagruimte op je smartphone nog wel relevant, vraagt onze techredacteur zich af. De meeste apps en diensten die je erop gebruikt hebben allang het cloudtijdperk betreden, waardoor ze minder en minder van hun data op het toestel zelf stockeren.

Nog niet zo lang geleden moest je geregeld gegevens (foto’s, video’s, bestanden) op je smartphone deleten of ze tijdelijk stockeren op een ander toestel of een online opslagplaats. Alleen zo kreeg je voldoende ruimte vrij voor nieuwe data of om eindelijk die essentiële software-update te kunnen downloaden. De meeste smartphones hadden toen ook maar 8 of 16GB opslagcapaciteit en de meeste functies en apps draaiden op lokaal opgeslagen gegevens.

Op beide gebieden is er de afgelopen jaren een flinke evolutie geweest. Een toestel met 64 gigabyte opslaggeheugen is intussen de absolute ondergrens. Het wordt zelfs moeilijker en moeilijker om een apparaat met minder dan 128GB opslag te vinden. Veel smartphonemerken hebben ook modellen met 256GB of 512GB, die in de regel duurder zijn. Maar eigenlijk heb je zoveel opslagruimte niet direct nodig en is 128GB meer dan genoeg voor de meeste gebruikers, dankzij een tweede, pertinente evolutie.

In de wolken

Die omwenteling heeft een naam: clouddiensten. Veel toepassingen en apps die we dagelijks gebruiken, streamen gewoon hun data naar je toestel, en slaan de gegevens online op, vanwaar ze altijd weer kunnen worden opgediept. De eerste clouddiensten, zoals Evernote en Google docs, bestaan al een dik decennium. Ze ontstonden toen smartphonegebruikers nog niét constant online waren via mobiel internet, en het merendeel van het dataverbruik via wifi gebeurde.

Vandaag is de situatie anders: veel mensen zijn wel constant online en hebben dus ook voortdurend toegang tot de online gegevens van hun apps en media. Kijk bijvoorbeeld naar de media die je naar anderen stuurt via WhatsApp of Facebook Messenger: er staat niets meer van op je smartphone zelf (tenzij je aangeeft dat dat wel moet), maar je vindt alles wel mooi online terug.

Nieuw consumptiegedrag

Een ander treffend voorbeeld is muziek. Nog niet lang geleden had je een afspeellijst met lokaal gedownloade nummers, die elk enkele megabyte (MB) in beslag namen op je smartphone. Vandaag trek je alles wat je wilt horen naar je smartphone via Spotify, SoundCloud of een andere streamingdienst. Dat scheelt al meerdere gigabyte aan data die je niet meer nodig hebt. Idem voor je foto’s: zowel iPhones als Android-smartphones hebben een eenvoudige optie om je foto’s en video’s meteen in de cloud op te slaan, wat ook veel ruimte scheelt op het toestel zelf.

Er is dus een heel ander patroon van dataopslag gegroeid. Ondergetekende moest tot enkele jaren terug bijvoorbeeld constant moeite doen om niet in opslagnood te geraken, maar intussen gebruikt mijn iPhone 12 amper een derde van zijn 128GB opslaggeheugen.

Ruimte voor apps

Een van de weinige dingen die altijd nog lokale opslag zullen nodig hebben, zijn apps. Er zijn gebruikers die er slechts een handvol in gebruik hebben, maar de meesten onder ons zijn omnivoren, die tientallen tot honderden apps op hun toestel hebben staan. Sommige apps nemen zeer veel ruimte in beslag, waardoor het ook met 128GB krap kan worden.

Maar opnieuw: ondergetekende heeft 167 apps op de iPhone staan (bovengemiddeld veel volgens de meeste gebruiksonderzoeken), en dat levert toch geen problemen op. Conclusie: tenzij je ontzettend veel data op je smartphone wil bewaren en een massa apps gebruikt, kunnen we extra betalen voor een smartphone met 256GB of 512GB opslagcapaciteit klasseren als ‘zotte kosten’.

