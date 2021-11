6 tips voor beter timemanagement bij thuiswerk

JobatIn de strijd tegen de vierde golf zijn we opnieuw veroordeeld om grotendeels van thuis uit te werken. Ondanks we inmiddels geen groentjes meer zijn, blijft het oppassen voor de valkuilen. Doorkruisen huishoudelijke taken voortdurend jouw thuiswerkdag? Ben je te vaak bezig met zaken die niets met je werk te maken hebben? Jobat.be kreeg enkele nuttige tips van Lies Martens, experte Time Management bij Expert Academy, die helpen om je productiviteit thuis te vergroten.

Doe je schoenen aan

“De kledij die je draagt, heeft een invloed op je cognitieve prestaties. Onderzoekers Adam en Galinsky spreken van ‘enclothed cognition’. Met andere woorden: op je sloffen en in een comfortabele jogging zal je minder scherp zijn dan in je normale werkkleren. Doe dus schoenen aan als je thuis aan het werk bent. Het omgekeerde fenomeen kent iedereen. Na een werkdag is het zalig om die schoenen uit te trekken en daarmee tegen jezelf te zeggen: ‘ik ben thuis’.”

Hou je werk op je werkplek

“Als je aan de keukentafel werkt en je laptop daar ’s avonds blijft staan, dan blijf je werken. De dag eindigt nooit en je gaat over je limieten. Vermijd daarom visuele prikkels die je voortdurend aan je werk doen denken. Idealiter richt je een aparte ruimte in om te werken. Als dat niet kan, ga dan zeker niet op een plek zitten waar je ook eet of ontspant. Je gaat die plek dan als het ware ‘besmetten’ met werkstress. Neem op z’n minst een andere stoel.”

Pauzeer tussen online meetings

“Veel mensen hebben na al die maanden thuiswerk last van de zogenaamde ‘Zoom-fatigue’. Daar zijn een aantal oorzaken voor, maar een belangrijke vaststelling is dat we te veel aaneensluitende meetings inplannen. Zonder enige pauze rollen we van de ene online vergadering in de andere. Dat put je enorm uit. Zorg dus op z’n minst voor een buffer van 10 minuten tussen je meetings. Sommige bedrijven hebben daar al een intern beleid van gemaakt. Een vergadering van een uur, duurt daar dan eigenlijk maar 50 minuten.”

Neem een huishoudelijke pauze

“Pauze nemen is belangrijk! Luister naar je lichaam en beweeg eventjes, ga naar buiten... doe gewoon iets anders dan voor het scherm zitten. Vervang de koffiepauze met de collega’s bijvoorbeeld door een huishoudelijke taak. Dat gaat je ook helpen om die kleine huishoudtaakjes niet de hele tijd tussendoor te doen, maar ze als een volwaardige pauze-activiteit af te handelen. Laat een was draaien, veeg even de stoep, doe een kleine afwas of snijd de groenten voor het avondeten…”

Beloon jezelf

“Een beloning brengt dopamine in je brein en die geeft je de energie om voort te doen. Dat hoeft niet altijd een kop koffie of een zoetigheidje te zijn. Even goed is het een korte wandeling of een kruiswoordraadsel. Je kan jezelf ook fysiek een schouderklopje geven of even je vuist in de lucht steken om te zeggen: ‘Dat heb ik toch maar mooi gedaan!’ Het vervangt een compliment van je collega of je leidinggevende.”

Markeer het begin en het einde van je werkdag

“Als je werktijd start of erop zit, doe dan ook iets fysieks om dat aan te geven. Rituelen zijn daarbij erg belangrijk: loop een blokje om, ga even kort fietsen. Onze pendeltijd is weggevallen en wat blijkt? We missen die. Daarom heeft Microsoft ook de ‘virtual commute’ gecreëerd, een mix van allerlei kleine dingen: een to-dolijstje maken voor morgen, even overlopen wat je vandaag deed, enkele ademhalingsoefeningen... Kortom, een ‘cool-down’ of een ‘start-up’-moment dat je kan inlassen wanneer je je anders in het verkeer begeeft.”

