6 op 10 Vlamingen zijn te zwaar, en mannen iets meer dan vrouwen: “5 à 10 procent gewichtsverlies verbetert je gezondheid meestal al enorm”

Volgens het nieuwste rapport van de WHO hebben liefst 6 op de 10 Vlamingen overgewicht. Bij mannen is dat zelfs 67,6 procent. Geen goed nieuws, want een te hoog BMI kan zowel lichamelijk als psychisch een enorme impact hebben. Hoe weet je of het jouwe binnen de gezonde grenzen ligt? En wat werkt nu écht om langdurig af te vallen? Prof. Bart Van der Schueren van de Obesitaskliniek van het UZ Leuven en diëtiste Sanne Mouha geven advies. “Als je gewicht te hoog is, dreig je in een vicieuze cirkel te belanden.”