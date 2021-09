6 op 10 de werknemers zagen loon dit jaar nauwelijks groeien: zo beïnvloedt de pandemie je salaris

JobatDe impact van de coronacrisis op ons loon is even groot als die van de financiële crisis van 2008. Dat blijkt uit de jaarlijkse salarisstudie van hr-specialist Hudson, in een gesprek met Jobat.be . “De verwachting is wel dat we volgend jaar opnieuw naar een normaal niveau groeien”, zegt senior manager Wouter Beuckels. Hij stelt dat de precieze impact afhankelijk is van sector tot sector.

Aan de jaarlijkse salarisstudie van Hudson namen 707 organisaties deel. Alles samen goed voor 192.799 individuele salarispakketten. Een van de opvallendste vaststellingen van de salarisstudie: bijna zes op de tien medewerkers hebben begin dit jaar een salarisverhoging van minder dan één procent ontvangen, of zelfs helemaal geen.

Vergelijkbaar met financiële crisis

Leggen we dit aantal stagnerende salarissen naast de cijfers van vlak vóór de pandemie, dan merken we een fikse toename. Toen kreeg slechts één op de vier medewerkers minder dan 1% loonopslag. “De impact van de crisis is duidelijk het grootst op de basissalarissen”, zegt senior consultant Charlotte Van Malleghem.

Op mediaanniveau bedraagt de loonstijging dit jaar 0,77% (exclusief index), waar dat vorig jaar nog 1,5% was. Daarmee komt de impact van de coronacrisis in de buurt van de financiële crisis van 2008. Die crisis zorgde voor een stijging van amper 0,7% (exclusief index). Wel positief: door het vele thuiswerk ontvangt nu bijna één op de vijf medewerkers een onkostenvergoeding voor thuiswerk. Het mediaanbedrag hiervoor is 58 euro per maand.

Compensatie

De impact van de crisis is sterk afhankelijk van sector tot sector, blijkt verder uit de salarisstudie. “Dat zien we bij de variabele lonen”, duidt Charlotte Van Malleghem. “Zo deden de dienstensector, met onder andere de IT-bedrijven, en de retailsector het tijdens de pandemie goed. Zij kenden een mooi variabel loon toe. De retailsector, die evenwel de laagste groei optekende, maakte deze mindere groei van het basissalaris zelfs quasi volledig goed met variabel loon. Organisaties in de industrie kenden dan weer een pak minder variabel loon toe.” Lees hier alles wat je moet weten over een variabel loon.

Waar zit je het best?

Moeten we dan concluderen dat de retail- en dienstensector het meest bestand zijn tegen een crisis? “Neen”, zegt Wouter Beuckels duidelijk. “Alles hangt af van het soort crisis. Spreken we morgen over een voedselcrisis, dan zal dat een grotere invloed hebben op de retailsector dan nu het geval was met corona. Op het vlak van stabiliteit is werken in de overheidssector wel nog altijd een goede keuze. Al krijg je in de privésector dan weer een completer loonpakket.”

Vooruitzichten

Voor de nabije toekomst verwacht Hudson een heropleving. Daarvoor baseren de specialisten zich op het bruto binnenlands product (BBP). “Volgend jaar verwachten we groei. En dat heeft een rechtstreekse invloed op de salarissen. Als het BBP daalt, zoals door corona het geval was, zullen ook de salarissen amper stijgen”, weet Beuckels. “De ‘war for talent’ bereikt bovendien een nieuw hoogtepunt, waardoor organisaties niet anders kunnen dan te investeren om mensen binnen te halen.”

