6 jobs die van jou (misschien) een miljonair kunnen maken

Vastgoedmakelaar

Zeggen dat elke vastgoedmakelaar ooit miljonair wordt, is sterk overdreven. Maar er zijn zeker goede zaakjes te doen. Je verdient immers een percentage op de verkoopprijs. Stel dat je geregeld een groot gebouw of luxevilla kan verkopen, dan kan je jouw rekening aardig spijzen.

Benieuwd hoe ver jouw loon verwijderd is van dat van een miljonair? Check ons Salariskompas.

Investeringsbankier

Grote bedragen investeren zonder aan je eigen spaarpotje te komen, dat kan als investeringsbankier. Niet dat die transacties zonder risico zijn: jouw klanten rekenen natuurlijk op rendement en zien hun geld zeker niet graag in rook opgaan. Maar ben je goed in je vak, dan vind je zeker klanten die met alle plezier een deel van hun portefeuille aan jou toevertrouwen.

Succesauteur

Van boeken schrijven word je doorgaans geen miljonair. Integendeel, de marge van de auteur op de verkoopprijs is vrij klein. Maar sommige schrijvers, zoals JK Rowling of Stephen King, slagen er wel in om wereldwijd succes te hebben en verkopen miljoenen boeken. Hun inkomsten zijn navenant.

Manager

Bovenaan het lijstje van meest verdienende beroepen in ons land staan managers en directieleden. Gemiddeld kunnen zij rekenen op 5532 euro bruto per maand. Toegegeven, in een vingerknip word je daarmee geen miljonair. Maar met wat geduld en mits je terechtkomt in het topsegment van best verdienende managers, kan het wel lukken.

Uitvinder

“Wat wil je later worden?” Vraag het een kind en – als het geen profvoetballer of toptennisster wil worden – antwoordt het misschien wel: “Uitvinder!” Nu zijn er best wat mensen die met uitvinden hun brood verdienen. Het zijn knappe koppen die nuttige, leuke of wereldverbeterende toepassingen bedenken. Iets voor jou? Vergeet zeker niet om een patent aan te vragen, want daarin schuilt de mogelijkheid om jouw uitvinding te gelde te maken.

Investeerder

Beleggen of investeren houdt altijd een risico in. En voor de meesten onder ons leidt een belegging of investering niet direct tot een miljoenenopbrengst. Maar sommigen worden wel miljonair enkel en alleen door te beleggen. En de happy few schopt het zelf tot miljardair.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Jobat.be:

Bronnen: jobat.be, Statbel – het Belgische Statistiekbureau.