6 alarmsignalen: hou jij je job vol tot aan je pensioen?

Heb je elke ochtend moeite om jezelf te motiveren om naar het werk te gaan? Dat is een teken aan de wand dat je mogelijk niet (meer) op je plek zit. Jobat.be ontwaart zes alarmsignalen. Is ten minste één ervan op jou van toepassing? Ga dan niet voorbij aan je gevoel.

1. De context klopt niet

Je fysieke werkomgeving kan je werkgeluk sterk bepalen. Werk je in een te druk landschap, een te lawaaierige winkel of in een benauwend kantoortje? Hangt er kille tl-verlichting aan het plafond? Ook je woon-werkverkeer valt hier trouwens onder. Verlies je iedere week te veel uren in de file? Heb je elke ochtend een te lange treinrit voor de boeg? Verfraaiing van je werkplek, een andere locatie of meer telewerk kunnen oplossingen zijn.



2. Je jobinhoud is niet boeiend

Een voor de hand liggend alarmsignaal is dat je (een groot deel van) de dag moet besteden aan taken die je niet boeien. Moet je bijvoorbeeld heel veel administratief werk verrichten terwijl je administratie net oersaai vindt? Bekijk dan of je je taakinhoud kan aanpassen. Lukt dat niet, dan kan een andere functie een oplossing bieden. Dat kan misschien wel bij dezelfde werkgever.

3. Je komt niet aan je trekken

Heb je het gevoel dat je je capaciteiten niet kan inzetten op het werk? Dan gaat er veel onbenut talent verloren. En dat is jammer, niet in het minst voor jezelf. Om je kennis en vaardigheden beter tot hun recht te laten komen, kan een andere taakinhoud of een andere job nodig zijn.

4. Je werk(gever) voldoet niet aan jouw waarden en overtuigingen

Stel: je hebt een leuke job, fijne collega’s en een goeie baas. En toch wringt er iets. Je vindt een hoog loon belangrijk en in jouw bedrijf zit dat er niet in. Op termijn kan dat een fundamenteel probleem worden. Ontbreken de zaken die jou motiveren en die je echt belangrijk vindt, dan dringt verandering zich op.

5. Je kan jezelf niet zijn op het werk

Je fundamentele eigenschappen kan je niet uitschakelen. Zorgend, sociaal, intelligent, hoogsensitief: dat bén je. Het zijn karakteristieken die zich ook buiten de bedrijfsmuren uiten. Als je job je belemmert om jezelf te zijn, dan kan je werkgever je misschien een andere functie geven. Is het de bedrijfscultuur die je verhindert jezelf te zijn, dan kijk je best eens over het muurtje.

6. Je kan je persoonlijke missie niet nastreven

Soms is het niet mogelijk om jouw grote doel(en) te realiseren in je bedrijf. Wil je de wereld redden en lapt je werkgever alle milieuregels aan zijn laars? Wil je een klein fortuin verzamelen en betaalt je werkgever enkel volgens (lage) barema’s? Denk dan eens goed na of je wel bij je bedrijf wilt blijven. Dit kan op termijn een punt van grote frictie worden.

Verander je van job of niet?

Deze 6 alarmsignalen zijn gebaseerd op het model van de logische niveaus van Bateson en Dilts. Op het eerste niveau is verandering het makkelijkst, op het laatste het moeilijkst. Ga in gesprek met je baas als je merkt dat één of meer alarmsignalen op jou van toepassing zijn. Zeker op vlak van context, jobinhoud of inzet van je capaciteiten kan je leidinggevende mogelijk voor verbetering zorgen. Kan of wil je baas niets veranderen? Of heb je een fundamenteel probleem met de cultuur of de missie van je bedrijf? Overweeg dan ernstig om je ontslag in te dienen.

Als je effectief op zoek gaat naar een nieuwe job, dan kunnen de 6 logische niveaus een leidraad zijn. Gebruik ze om na te gaan of je potentiële nieuwe job en werkgever wel echt bij je passen.

