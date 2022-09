595.000 of 620.000 euro? Dat zal afhangen van hoe snel Bart (36) en Nele (35) hun hoeve willen verkopen

BINNENKIJ­KER. Nathalie en Piet komen tot rust in Eindhout: “De elektrici­teit komt van een batterij­tje, maar we doen hier massa’s energie op”

Deze zomer bezoekt onze woonexpert Björn Cocquyt eigenaars van een tweede verblijf bij ons of in het buitenland. Eender waar, in hun bijzonder huis weg van thuis beleven ze een al even bijzondere vakantie. In de chalet van Piet Hemerijckx (51) en Nathalie Posson (50) en hun tienerdochters reis je terug in de tijd. Ook qua comfort, want een elektriciteitsaansluiting is er niet. Maar toch ervaar je, verscholen tussen het groen, heel wat luxe.

21 augustus