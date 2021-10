5 tips om je woning te beveiligen tegen inbraken

LiviosIn België worden er gemiddeld 140 inbraken per dag gepleegd. Het blijft dus belangrijk om in te zetten op inbraakbeveiliging. Gelukkig kan je al met enkele kleine ingrepen je veiligheidsgevoel verhogen en het risico op materiële schade verminderen. Bouwsite Livios zet vijf tips voor je op een rij.

1. Beveilig je buitendeuren

Je woning beveiligen tegen inbraak begint met een goede inbraakwerende voor- en achterdeur. “Bij de aankoop van een buitendeur zijn er dan ook een aantal factoren waarop je moet letten”, vertelt Maarten Louwies, Marketing manager bij Hörmann België. “Denk maar aan de stijfheid van het deurblad en de deurvleugel. Hoe stijver die zijn, hoe minder kans dat een inbreker ze naar binnen kan duwen om er een koevoet tussen te steken en je deur open te breken. Ook het cilinderslot speelt een belangrijke rol. Daarvoor combineer je het best een inbraakveilige profielcilinder met een rozet die in het deurblad zit. Dat maakt het moeilijker voor een inbreker om de rozet af te breken aan de buitenkant.”

Een derde aandachtspunt heeft te maken met het glas in je voor- of achterdeur. Als dat met glaslatten is bevestigd, is het nuttig om ze van een extra beveiliging te voorzien. De meeste glaslatten zijn relatief eenvoudig weg te halen. Daarom denk je best aan bijkomende ankers die in het deurprofiel zijn vastgeschroefd en zo de glaslatten stevig op hun plaats houden. “Wie nog verder wil inzetten op beveiliging, kan een optilbeveiliging installeren met een extra dievenklauw of speciale scharnieren”, vult Maarten aan. “Zo voorkom je dat een inbreker je deur met een koevoet uit haar scharnieren kan lichten.”

2. Installeer inbraakbestendige ramen

Veel inbrekers proberen ook via het raam hun slag te slaan. Wil je je ramen graag open laten voor ventilatie, maar niet voor ongewenst bezoek? Dan is een afsluitbaar draaikiepbeslag een goede optie. Daarmee voorkom je dat de klink van het raam bewogen kan worden. Ook al slaagt een inbreker erin om een klein gedeelte van het raam te breken en zo bij de hendel te komen, dan zal hij die nog niet kunnen omdraaien.

Verder kan je ook een extra raamgrendel voorzien. Die kan je zowel horizontaal als verticaal langs het raamkozijn plaatsen. Het vergrendelt je raam op een tweede plaats zodra je de bedieningsarm een kwartslag draait. Ten slotte is een slot op je raamkruk ook een goede bijkomende beveiliging. Die zorgt ervoor dat de raamkruk langs buiten niet kan worden geforceerd en produceert bij een inbraakpoging een duidelijk hoorbaar geluid. Bovendien heb je voor het installeren van raamsloten in sommige gemeenten zelfs recht op een premie. Lees hier meer over de mogelijkheden om je raam te beveiligen.

3. Denk aan je garagepoort

Naast deuren en ramen zijn garagepoorten helaas eveneens vaak een doelwit voor inbrekers. “Om daar een stokje voor te steken, is het belangrijk om naast de standaard aandrijving op basis van tandwielen ook een mechanische vergrendeling te voorzien. Dat kan bijvoorbeeld met een haak die in de rail ingrijpt als de poort dicht is. Zo’n haak voorkomt dat de poort zal toegeven als iemand er spanning op zet met bijvoorbeeld een koevoet en zal ook beletten dat de poort kan worden geopend als de elektriciteit uitvalt”, vertelt Maarten .

“Daarnaast is het type codering dat de afstandsbediening gebruikt om de poort te openen belangrijk. Op dit moment is de 128 bit-codering de veiligste op de markt. Verder is er voor zowel kantelpoorten als sectionaalpoorten een schijfgrendelslot verkrijgbaar waarmee je je garagepoort extra kan beveiligen.”

Volledig scherm Heb je iedere toegang tot je woning beveiligd? Dan kan je verder nadenken over het plaatsen van een alarmsysteem. © G4S

4. Plaats een alarmsysteem

Heb je iedere toegang tot je woning beveiligd? Dan kan je verder nadenken over het plaatsen van een alarmsysteem. Dat detecteert ongenode gasten en gaat meteen af bij een verdachte beweging. Bovendien zal een alarm dat zichtbaar aan de gevel is bevestigd ook een preventieve functie vervullen en mensen met slechte bedoelingen op voorhand afschrikken. Je moet er dan wel rekening mee houden dat als je niet op een alarmcentrale aangesloten bent, je je systeem moet aanmelden op police-on-web.be. Daarnaast zijn een jaarlijks onderhoud van de installatie en een jaarlijkse validatie van je contactgegevens wettelijk verplicht.

5. Vraag raad aan een diefstalpreventieadviseur

Twijfel je over bepaalde ingrepen of wil je het allemaal graag bevestigd zien door een expert? Laat dan een diefstalpreventieadviseur langskomen. Een politieagent of gemeenteambtenaar die opgeleid is voor inbraakpreventie komt dan gratis aan huis. Hij of zij gaat samen met jou doorheen je woning en geeft persoonlijke tips om inbrekers buiten te houden .

