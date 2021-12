5 tips om een goede kunstkerstboom te scoren

Aantal takken

Anders dan wanneer je een echte kerstboom koopt, kan je bij een valse helemaal los gaan met bijvoorbeeld een paars of roze exemplaar. Ondanks deze grotere keuzevrijheid, verlangen de meeste mensen echter een kunstkerstboom die er zo authentiek mogelijk uitziet. Wil je verwarring zaaien en kunst voor echt laten doorgaan? Let dan op het aantal takken en tips die de boom heeft. Hoe meer takken, hoe natuurlijker je centrumstuk voor de feestdagen immers zal ogen. Hou ook rekening met de lengte, want een grotere boom zal automatisch meer takken hebben, zonder daarvoor per se voller/natuurlijk te zijn. Staat het aantal takken of tips niet vermeld, kan je beter op je hoede zijn.

Nog op zoek naar een kunstkerstboom? Bekijk hier de aanbiedingen op HLN Shop.

Materiaal

Ook het materiaal waaruit de boom is vervaardigd bepaalt hoe ‘echt’ hij lijkt. Je vindt kunstkerstbomen in PE (polyetheen) plastic en PVC. De meest authentieke exemplaren zijn gemaakt uit PE plastic. Ze zijn moeilijker om te produceren, maar het materiaal is beter vormbaar én duurzamer. PVC naalden zijn sterker en verbuigen minder gemakkelijk, wat dan weer een voordeel oplevert wanneer je de boom wilt opbergen tot volgend jaar. Welk materiaal je voorkeur geniet, is uiteindelijk een persoonlijke keuze, net als de grootte en kleur van je ideale boom.

Ingebouwde lichtjes

Heel wat kunstkerstbomen zijn reeds voorzien van een ingebouwde lichtsnoer. Lekker gemakkelijk, zo hoef je zelf niet te prutsen met het bevestigen en mooi verdelen van de lampjes. Je hebt de stekker maar in te steken en de gezelligheid is een feit! Toch indien je ook op het type lampjes let. Wil je geen nachtwinkeleffect, kies dan voor een warme lichtkleur. Je vindt ook ingebouwde lichtjes die je kan dimmen tot de gewenste sterkte. Wil je bovendien je stroomfactuur niet nodeloos (nog meer) de hoogte injagen, opteer dan voor energiezuinige LED-lampjes. Nadeel van reeds bevestigde lichtjes is dat je het snoer niet zomaar kan vervangen wanneer er lampjes stuk gaan. Bekijk dus best of je de lampjes afzonderlijk kan verkrijgen voor het geval er kapot moesten gaan. Bekijk de kerstslingers in de HLN Shop.

Brandveiligheid

Verlies bij het kiezen van je kerstboom vooral de brandveiligheid niet uit het oog. Met kerstverlichting en kaarsen die overal weer aangaan, zijn de feestdagen ook voor de brandweer telkens een drukke periode. De meeste kunstkerstbomen kregen een brandvertragende behandeling, wat hen over het algemeen veiliger maakt dan echte bomen. Let er dus op dat je boom CE gekeurd is. De meest strenge normen voor brandveiligheid en chemische behandeling zijn absoluut aangewezen. De beste bomen kregen daarnaast een behandeling tegen scherpe punten én bieden verder de nodige garantie.

Stalen voet

Let tenslotte op de details. Is de metalen voet van de boom die je op het oog hebt bijvoorbeeld inbegrepen in de prijs? Of dien je daar nog extra kosten voor te maken? Check ook of er een opbergdoos voorzien is. Dit is handig wil je je boom in vorm houden en er vele jaren plezier aan beleven.

Nog op zoek naar een kerstboom, kerstlichtjes of cadeautjes voor onder de boom? Bekijk hier het volledige kerst-aanbod van de HLN Shop.

Lees ook