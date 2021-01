5 redenen waarom we het zo lastig vinden om te sparen

1. De lage spaarrente ontmoedigt

Als u bij het begin van het jaar het saldo van uw spaarrekening consulteerde, was u waarschijnlijk niet meteen in hoerastemming. De meeste banken beperken zich tot het wettelijke minimumrendement van 0,11% per jaar. Met andere woorden: als u 10.000 euro gedurende een jaar op uw rekening laat staan, ontvangt u letterlijk 11 euro intrest. Natuurlijk is dat, in combinatie met inflatie en bankkosten, allesbehalve motiverend.

Goed om te weten is dat er wél nog altijd spaarrekeningen bestaan die dat minimumrendement ruimschoots overtreffen. Kunt u uw centen langere tijd missen, dan vindt u een hogere rente bij een termijnrekening. Andere opties zijn pensioensparen en - voor wie enig risico niet schuwt - beleggingsfondsen.

2. Te groot optimisme

Als u start met sparen, doet u dat meestal met goeie moed, maar vaak ook met veel (zelf)overschatting. Misschien berekende u wel tot in de details dat u eigenlijk in staat zou moeten zijn om élke maand 500 euro opzij te zetten. Alleen vergat u dan misschien ook in rekening te brengen dat dat geen enkele ruimte laat voor funshopping of onverwachte, maar wel noodzakelijke kosten. Onrealistische spaardoelen leiden meestal snel tot ontgoocheling als u ze niet kan halen. En dan is de verleiding om volledig af te haken weer des te groter. Samengevat: hou het doenbaar, met haalbare tussentargets, en hou ook rekening met onverwachte kosten die uw spaarritme mogelijk afremmen.

3. We willen alles, hier en nu

Waar u vroeger bepaalde producten enkel in die ene gespecialiseerde winkel kon aankopen, vindt u nu alles online. Vandaag besteld, is in veel gevallen ook morgen geleverd. Bij veel mensen wil dat al eens tot (te dure) impulsaankopen leiden. Een handige truc om u daar niet aan te laten vangen is wachttijd inlassen. Noteer op een briefje of ergens op uw computer wat u graag wil kopen, en wacht vervolgens een week. Dat geeft genoeg bedenktijd om zeker te zijn dat u die aankoop écht wil of nodig hebt, of dat geld toch liever op uw spaarboek houdt.

4. Uitstelgedrag

Uitstelgedrag is niet alleen de grootste valkuil voor elke student. Ook op het vlak van sparen duikt het fenomeen al te vaak op. Het opstellen van een spaarplan vergt uiteraard wat tijd. Toch werpt het zijn vruchten af. Bovendien zijn er tegenwoordig veel handige apps (bvb Spendee of YNAB) te vinden die het klusje iets gemakkelijker maken.

5. Later lijkt ver weg

Sparen voor later: het is een devies dat elke ouder zijn kind graag meegeeft. Voor jongeren lijkt de pensioenleeftijd echter een eeuwigheid. Dat maakt dat niet iedereen even warm loopt voor pensioen- of langetermijnsparen. Nochtans bieden die spaarproducten vaak een mooi rendement, waar u later de vruchten van plukt.

