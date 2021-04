5 redenen om je een elektrische fiets aan te schaffen, ongeacht je leeftijd

Grote actieradius

Wielerfanaten zullen het beamen: op de fiets zie je veel meer dan te voet. Ontspannen trappen langs het jaagpad in dorp A, even gedag zeggen aan vrienden in stad B en neerzijgen op het mooiste terras van gehucht C lukt nu eenmaal alleen met een tweewieler. Maar terwijl je al aardig wat moet trainen om zo’n dagtocht te maken met een gewone fiets, is dat met een e-bike kinderspel. Goede modellen hebben een actieradius van ruim 100 km. Let hier zeker op wanneer je je een fiets aanschaft, of je hem nu in het weekend of voor je woon-werkverplaatsing wil gebruiken. Niets is zo vervelend als een batterij die voor het einde van je rit is uitgeput.